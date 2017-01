Ideale Kreuzfahrt: Die Schiffsuche funktioniert wie ein Dating-Portal

"Reiseberater-Funktion" nennt sich das neue Tool, das persönliche Vorlieben von Kreuzfahrt-Fans herausfiltert. Wie ein Flirt-Portal ermittelt der neue digitale Reiseberater von Cruneo die passende Seereise. Dabei können Interessierte nach Angaben des Betreibers unter bis zu 42.000 Angeboten ihre Lieblingsfeatures an Bord ermitteln. Auf dem Portal der Kreuzfahrt-Suchmaschine werden dem Nutzer Kreuzfahrt-Reiseszenen gezeigt. Ein Klick am rechten Bildrand ist ein "Like", wer links klickt, mag nicht, was ihn erwartet.

Die Motive zeigen zum Beispiel, dass an Bord geraucht werden darf, es einen Saunabereich gibt, überwiegend deutsche Passagiere zu erwarten sind oder welche Ausflüge angeboten werden. Durch die Auswahl von zwölf signifikanten Reise-Situationen ermittelt der digitale Reiseberater den individuellen Stil des Nutzers. Danach werden Kreuzfahrtangebote zahlreicher Reedereien durchforstet. Der Nutzer erhält die Angebote gelistet nach der prozentualen Übereinstimmung mit seinen persönlichen Vorlieben.

Sie sind auf der Suche nach der perfekten Seereise? Dann ist diese "Kreuzfahrtbibel" das Richtige. Gleich hier bestellen

"Unsere Kreuzfahrt-Dating-Anwendung ist eine große Orientierungshilfe in der Vielfalt der Kreuzfahrtschiffe, ihrer Schwerpunkte und der Routen auf der ganzen Welt", erklärt Marvin Müller, Geschäftsführer von Cruneo. Wer vor der Entscheidung über seine nächste Kreuzfahrt noch mehr ins Detail gehen möchte, kann auch mehr als zwölf Bilder bewerten.