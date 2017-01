Gigantische Maut-Trickserei: LKW aus Osteuropa haben Staat um Millionen betrogen

Überprüfungen von Fahrzeugen im Auftrag des ZDF ergaben, dass 20 Prozent aller Lkw aus Osteuropa dringend verdächtig sind, ihre Abgasanlage manipuliert zu haben

Dies würde Mautbetrug in einer Höhe von rund 110 Millionen Euro bedeuten

Durch verdeckte Recherchen in Rumänien und bei polizeilichen Kontrollen in Polen kam ein ZDF-Team einer offenbar weit verbreiteten, kriminellen Manipulation von Lastwagen auf die Spur. Jeder fünfte LKW aus Osteuropa ist demnach dringend verdächtig, seine Abgasanlage manipuliert zu haben.

Das sollen Messungen im Auftrag des ZDF und der Organisation "Camion Pro" ergeben haben. Die Masche: Mit Hilfe so genannter Emulatoren sparen sich die Betreiber der Lkw den Zusatzstoff "AdBlue" und erzielen dadurch illegale Mehrgewinne, betrügen bei Mautzahlungen und stoßen vermehrt giftige Stickoxide aus.

"Die deutsche Polizei kennt das nicht"

In Rumänien demonstrierte ein Spediteur stolz dem Fernsehteam, wie einfach ein Lkw zu manipulieren ist, und erklärt, "dass man in Deutschland keine Angst haben muss, die Polizei kennt das nicht".

Insgesamt könnte ein Mautbetrug in einer Höhe von rund 110 Millionen Euro entstanden sein. Der Schaden für die Umwelt mit einem Ausstoß von rund 14.000 Tonnen Stickoxiden pro Jahr ist laut Experten doppelt so groß wie bei den Abgas-Manipulationen von VW in den USA.

"ZDFzoom" und "Frontal 21" liegen exklusiv Messdaten und Unterlagen vor, die das ganze Ausmaß belegen: Mautbetrug in vielfacher Millionenhöhe und Umweltverschmutzung, verursacht durch kleine Elektronikbauteile, so genannte Emulatoren oder „AdBlue-Killer“.

Bei oberflächlichen Kontrollen ist nichts Auffälliges zu sehen

AdBlue ist ein Zusatzstoff, den moderne Dieselmotoren zur Abgasreinigung in die Auspuffanlage einspritzen. "Eine absolut saubere Technologie, die Lkw besser dastehen lässt als viele moderne Diesel-PKW", sagt Professor Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie.

Doch AdBlue kostet Geld, und das wollen kriminelle Speditionen und Fahrer offenbar sparen. Im Internet verkaufen Anbieter Geräte, die dem Lkw vorgaukeln, mit AdBlue zu fahren. Tatsächlich aber wird die Anlage schlicht lahmgelegt und sogar die Bordelektronik ausgetrickst, so dass bei oberflächlichen Kontrollen nichts Auffälliges zu sehen ist.

Über den Maut-Skandal berichtet am Dienstag, 17. Januar 2017, 21.00 Uhr, zunächst das ZDF-Magazin "Frontal 21". Die komplette Recherche ist am Mittwoch, 18. Januar 2017, 22.45 Uhr, in der "ZDFzoom"-Sendung "Die Lüge vom sauberen Lkw – Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern" zu sehen.