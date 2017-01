Als eine Frau diese unheimliche Botschaft in einem Amazon-Paket findet, rastet sie aus

Eine Britin soll in einem Paket von Amazon eine geschmacklose und unheimliche Botschaft gefunden haben, die ihr wohl einen gehörigen Schrecken einjagte. Auf einem Zettel im Inneren der Versandbox standen die Worte: "Grüße von Onkel Adolf."

Bei der Frau soll es sich um eine Jüdin handeln. Über den Fall berichtet die britische Tageszeitung "Dailymail".

Den Zettel soll ein Mitarbeiter von Amazon in das Paket gesteckt haben. Anhand des Nachnamens der Frau soll er darauf geschlossen haben, dass sie Jüdin ist. Der Mitarbeiter soll mittlerweile entlassen worden sein. Die Polizei ermittle gegen ihn.

Amazon worker is sacked for anti-Semitic note saying to Jewish lady 'hello from Uncle Adolf' https://t.co/3daL78Aqh7

— David Keane (@davidkeane85) 16. Januar 2017