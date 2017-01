Honey berührt Gina-Lisas Lippen - sie zeigt allen, was sie davon hält

Die Luft brennt im Dschungel! Zumindest während einer gemeinsamen Nachtwache von Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen. An Tag 4 des Dschungelcamps turteln die beiden, was das Zeug hält.

"Jetzt müssen wir erstmal alle schlafen schicken", tönt Honey. Als die anderen Camper in ihre Betten verschwunden sind, machen es sich die beiden am Lagerfeuer bequem. Gina-Lisa will gleich mehr aus Honeys Leben wissen und fragt ihn aus. Als dieser erzählt, er hat schon mal in Australien, Holland und Spanien gelebt, scheint es um das TV-Sternchen geschehen zu sein. "Ach du meine Güte. (...) Das ist ja der Wahnsinn", bricht es aus ihr raus.

"DU bist der wahre Bachelor"

Sie verpasst dem Ex von "Germany´s Next Topmodel"-Gewinnerin Kim Hnizdo den RTL-Ritterschlag: "Boaaah, DU bist der wahre Bachelor!" Vielleicht 2018?

Jetzt hat auch Honey - sichtlich geschmeichelt - ein paar Fragen. Er möchte wissen, wann Gina-Lisa ihren nächsten Dreh hat. "Februar", sagt sie und offenbart ihre Teilnahme am Promi-Dinner. "Dann sehen wir uns wieder", freut sich Honey. Es knistert. Gina-Lisa setzt noch einen drauf: "Du wirst das so krass machen", spielt sie auf seine vermeintlichen Kochkünste an.

"Och, der ist so süß"

Und schon jetzt steht für sie fest, dass dem Schönling alle Dinner-Kandidatinnen verfallen werden: "Alle Weiber: Och, der ist so süß. Der kann so geil kochen." Während Gina-Lisa die bevorstehende Sendung schon vor ihrem geistigen Auge ablaufen sieht, unterbricht Honey das Gespräch.

Er hat einen schwarzen Punkt Gina-Lisas Lippen entdeckt! Und hat auch gar kein Problem damit, ihn mit seiner Hand zu entfernen. Sie auch nicht damit, dass er sie berührt. Es knistert immer noch - und es ist nicht das Feuer.

Und während die beiden munter weiter turteln, unterbricht RTL die Live-Übertragung. Doch auch den Moderatoren ist nicht entgangen, wie romantisch die Stimmung zwischen Honey und Gina-Lisa war. Sie spekulieren darüber, wer wohl nach Gina-Lisa die nächste Topmodel-Kandidatin sein wird, an der Honey Gefallen findet.

