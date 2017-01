Beklemmende Bilder: Durch diese Tunnel wird eine tödliche Fracht geschmuggelt

Dass von Mexiko illegal Drogen in die USA geschmuggelt werden ist bekannt. Um den Handel mit zum Beispiel Marihuana oder Kokain auch in großen Mengen zu ermöglichen, werden dazu ganze Tunnelsysteme gebaut.

Erst 2016 wurde unter anderem ein über 730 Meter langer Gang zwischen dem mexikanischen Tijuana und der kalifornischen Grenzstadt Otay Mesa entdeckt.

Der Tunnel war sogar mit einem Aufzug, Beleuchtung, Luftzufuhr und einem eigens für den Transport gebauten Schienensystem ausgestattet.

Behörden beschlagnahmten darin mehr als eine Tonne Kokain und sieben Tonnen Marihuana. Seit 2011 wurden in der Grenzgegend mehr als 75 sogenannte “Drogentunnel” entdeckt.

Drogenkartelle stellen Ingenieure zum Bau der Tunnel ein

Die häufig perfekt ausgebauten Gänge, für die teilweise sogar Ingenieure beschäftigt sein sollen, sind Teil des “Drogenkriegs”. Er stellt in Mexiko seit Jahrzehnten ein großes Problem dar.

Der ehemalige mexikanische Präsident Felipe Calderón, prägte den Begriff. Er leitete verschärfte Maßnahmen gegen den Drogenhandel ein, die zu einer Eskalation der Gewalt in seinem Land führten. Der Transport in das Nachbarland Amerika wird hierdurch allerdings nicht eingeschränkt.

Es werden tonnenweise Drogen und Waffen geschmuggelt

So fließen täglich Unmengen an Rauschmitteln durch die Tunnel in die USA, um die Nachfrage dort zu stillen. Im Gegenzug liefern US-amerikanische Händler Waffen nach Mexiko, mit denen sich Drogenbanden und Kartelle ausstatten.

Um den illegalen Drogen- und Waffenhandel zu unterbinden, sind US-Behörden seit 2007 stetig dabei, die Gänge zu schließen. Die mexikanische Polizei unterstützt sie dabei jedoch offenbar auf ihrer Grenzseite nicht, wie die das britische Portal “Dailymail” nun berichtet.

So stellen die Tunnel nach wie vor ein großes Problem dar. Es wird vermutet, dass derzeit noch über 20 intakte Tunnel zwischen den beiden Staaten vorhanden sind, die von Schmugglern weiterhin zum illegalen Drogenhandel genutzt werden.

Mit Strom und Schienen: Polizei entdeckt hochmodernen Drogentunnel

(pb)