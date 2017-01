“Das Sacher. In bester Gesellschaft” im Live-Stream

Der Zweiteiler läuft Montag und Mittwoch um 20.15 Uhr

"Das Sacher" im Live-Stream: "In bester Gesellschaft" ist ein Zusatz, dass das bekannte Wiener Hotel Sacher verdient hat. Als Bühne der feinen Gesellschaft war das Hotel einst Treffpunkt für Kaiser, Adelige und Mächtige aus der ganzen Welt.

Das einstige “Haus Österreichs” wurde es so schnell zu einem Aushängeschild des ganzen Landes.

Zur legendären Figur des Hauses wurde Anna Maria Sacher (gespielt von Ursula Strauss). Sie führte nach dem Tod ihres Mannes das Hotel als Witwenbetrieb weiter.

Nach damaligen Verhältnissen war sie äußerst emanzipiert und für eine Zigarre im Mund und ihre sie stets umgebenden zwei Bulldoggen bekannt.

Der Weg Sachers, die sich als junge Witwe in einer Männerdomäne durchsetzen musste, erzählt nun das ZDF in dem Zweiteiler. Und nicht nur das, in dem Film mit Josefine Preuß ("Das Adlon") und Julia Koschitz geht es auch um Liebe, Affären und eine Entführung. Zudem verändert sich langsam auch die Gesellschaft.

"Das Sacher. In bester Gesellschaft" im Live-Stream sehen

Das ZDF zeigt seinen Zweiteiler "Das Sacher" am Montag und am Mittwoch um 20.15 Uhr auch im Live-Stream. Diesen findet ihr auf der Homepage des Senders, aber auch bei unseren Kooperationspartnern,Magine TV und TV Spielfilm live .

Die ZDF-Mediathek bietet euch die beiden Teile als Video-on-Demand nach TV-Ausstrahlung kostenlos zum Abruf an.

Zum Sacher

Vor 140 Jahren wurde das Hotel Sacher in Wien gegründet. Das Haus im ersten Bezirk wurde schnell zur Institution der feinen Gesellschaft in der Stadt. Noch heute zieht das Gebäude aus Kaisers Zeiten jährlich Prominente und Touristen von überall her an - nicht zuletzt wegen seiner berühmten Schokoladentorte. Die Geschichte vom Aufstieg des weltbekannten Hotels hat Starregisseur Robert Dornhelm nun in einem Zweiteiler für das ZDF verfilmt.