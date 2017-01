Brennende Kinderwägen in Neukölln - 200 Feuerwehrmänner suchen nach Verrückten

Die Berliner Feuerwehr sucht nach einem oder mehreren unbekannten Männern.

Diese sollen in der Nacht zum Sonntag im Stadtteil Berlin-Neukölln sechs Kinderwägen in Treppenhäusern und zwei Müllcontainer in Hinterhöfen angezündet haben. Insgesamt waren 200 Feuerwehrmänner und 55 Löschwägen im Einsatz.

