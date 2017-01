Historischer Ort: Trump und Putin wollen sich auf Island treffen

Eine Vulkaninsel im Nordatlantik, die zwei mächtigsten Regierungschefs der Welt und ein geopolitisch brisantes Thema. Das sind die Ausgangspunkte für die potentielle erste Begegnung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin.

Wie die britische Zeitung “Sunday Times” unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, haben Trump und seine Berater ein baldiges Treffen mit Russlands Staatschef angekündigt.

Die Zeitung nennt die isländische Hauptstadt Reykjavik als potentiellen Treffpunkt. Schon 1986 trafen sich hier Ronald Reagan und Michail Gorbatschow, um über verschiedene Spannungen zwischen den Supermächten zu diskutieren.

Ein Thema, das damals schon im Mittelpunkt stand, möchte Trump scheinbar auch dieses Mal verhandeln: Die atomare Abrüstung. Das sagte zumindest ein Berater der “Times”.

Genaueres ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, doch es scheint, als wolle der designierte US-Präsident an die Erfolge der damaligen Verhandlungen zwischen Reagan und Gorbatschow anknüpfen.

Ein Jahr nach dem zweitägigen Gipfel in Island schlossen die USA und die Sowjetunion einen umfassenden Abrüstungsvertrag. Donald Trump plädiert schon seit Monaten für eine engere Bindung an Russland. Er selbst schätzt Putin als “großen Staatsmann”.

Der Kreml begrüßte die Pläne eines Treffens der beiden Präsidenten. Die isländische Regierung ließ verlauten, sie wisse noch nichts davon, jedoch stehe Reykjavik als Gastgeber bereit.

Auch die von den USA verhängten Sanktionen gegen Russland könnten auf einem potentiellen Gipfel neu verhandelt werden. Trump signalisierte in der Vergangenheit seine Bereitschaft über eine Lockerung wenn Moskau bereit sei, den Kampf gegen den Terror zu unterstützen.

