"The Biggest Loser" im Live-Stream: Start der 9. Staffel online sehen - Video

"The Biggest Loser" im Live-Stream: In der neunten Staffel kämpfen dieses Mal Kandidaten-Paare um den Titel "The Biggest Loser“.

Mutter und Tochter, Arbeitskollegen und Freude, Mann und Frau - neun Duos mit einem Gesamtgewicht von 2664,30 Kilo wollen mit Sport und gesünderer Ernährung ihr massives Übergewicht in Andalusien verlieren. Und zwar mit Hilfe von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss, Personal-Trainerin Mareike Spaleck und Coach Ramin Abtin.

Die Motivation ist es aber nicht nur, Kilos zu verlieren, sondern am Ende vielleicht mit 50.000 Euro Siegprämie belohnt zu werden.

"The Biggest Loser" im Live-Stream sehen - so geht's



Ali gewann 2016 "The Biggest Loser". Credits: Sat.1 / Martin Rottenkolber

Sat.1 zeigt "The Biggest Loser" sonntags gegen 16.50 Uhr auch im Live-Stream.

Wer diesen auf seinem mobilen Endgerät über die App "Sat.1" abruft, kann "The Biggest Loser" kostenlos online sehen. Nutzt ihr hingegen den Sat.1-Live-Stream auf der Homepage, dann braucht ihr ein "7TV"-Abo.

Nach der Ausstrahlung findet ihr das Special in der Regel in der Mediathek des Senders.

