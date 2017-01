In Wengen startet Felix Neureuther um 10.30 Uhr zum Slalom

Lindsey Vonn will am Sonntag ihr Comeback feiern

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Erste im Live-Stream sehen könnt

Slalom im Live-Stream: Nach der abgesagten Lauberhornabfahrt ist der Slalom in Wengen das Highlight des Wochenende. Der Skirennfahrer Felix Neureuther will die Chance nutzen, um wieder auf das Podest fahren. Zuletzt hatte er es in Adelboden knapp verpasst.

Topfavoriten auf die Podestplätze in der Schweiz sind jedoch Henrik Kristoffersen aus Norwegen und Marcel Hirscher aus Österreich. Neben Neureuther starten für den Deutschen Skiverband auch Linus Straßer, Dominik Stehle, Stefan Luitz und Sebastian Holzmann.

Bei den Damen wird am Sonntag die tags zuvor abgesagte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee nachgeholt. Für Viktoria Rebensburg geht es mit Blick auf die Weltmeisterschaften in St. Moritz ebenfalls vor allem um ein gutes Gefühl, US-Star Lindsey Vonn will ihr Comeback geben. Sie war wegen Verletzungen zuletzt im Februar 2016 bei einem Weltcup-Rennen aktiv.

Ski Alpin im Live-Stream sehen - so geht's

Die Berichterstattung zu Ski-Alpin-Weltcup aus Wengen um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr und in Zauchensee um 12.15 Uhr und im Ersten und auf Eurosport 1 - sowie in den Live-Streams der Sender:

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live die Sender im Internet schauen.

Mit dpa-Material