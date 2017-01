Sigmar Gabriel will lieber investieren als Steuern zu senken - und hat eine Warnung an Wolfgang Schäuble

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnt Wähler und Union davor, sich aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage sicher zu fühlen

Statt Steuersenkung will der SPD-Chef lieber investieren

Deutschland geht es wirtschaftlich super: Die Arbeitslosigkeit ist gering, der Bundeshaushalt kann Gewinne verbuchen - fast schon zu schön um wahr zu sein.

Das findet offenbar auch SPD-Chef Sigmar Gabriel. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" warnte der Wirtschaftsminister davor, sich trotz der guten Lage zu sicher zu fühlen. Er warnt aber nicht nur die Wähler - sondern auch den Koalitionspartner.

"Es ist eben richtig gefährlich, den Wählern jetzt – wie CDU und CSU es gerade tun – gigantische Steuersenkungen zu versprechen, anstatt weiter an einer erfolgreichen Zukunft für unser Land zu bauen“, sagte Gabriel. Umgekehrt gelte auch für die SPD, dass sie keine überzogenen Forderungen nach großen dauerhaften Sozialleistungen versprechen sollte.

"Wettbewerbsfähigkeit erhalten und ausbauen"

Deutschland müsse über die Frage reden, "wie wir unsere heutige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, viele und möglichst gut bezahlte Arbeitsplätze und soziale Stabilität auch in zehn Jahren noch erhalten und ausbauen können“, sagte Gabriel.

Er warnte deshalb vor Wahlversprechen, "die am Ende zu Lasten der dringend nötigen Zukunftsinvestitionen gehen. Wir müssen Vorfahrt für Investitionen und Innovationen geben – und zwar schon heute.“

Gabriel sagte es sei daher auch falsch, wenn Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Haushaltsüberschüsse von sechs Milliarden Euro zur Schuldentilgung nutzen wolle.

"Sonst kommt es den Bürger am Ende teuer zu stehen"

"In Zeiten von Nullzinsen einerseits und eines riesigen Sanierungsstaus bei Schulen, Straßen und beim fehlenden Ausbau des schnellen Internets ist das gerade nicht vernünftig, sondern kommt die Bürger am Ende teuer zu stehen.“

Der Wirtschaftsminister sprach sich zudem für eine steuerliche Forschungsförderung aus. "Manche sind ja stolz, dass in Deutschland die Ausgaben für Forschung und Entwicklung drei Prozent unserer Wirtschaftsleistung ausmachen, während der Durchschnitt in Europa hierfür nur zwei Prozent aufwendet. Unsere Wettbewerber sitzen aber in Südostasien, und die tun in diesem Bereich noch deutlich mehr als wir“, sagte er.