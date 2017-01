Nachdem Pipi-Gate um Hanka im Team "Snake Rock" zeigt sich: Der Gruppe haben es wohl die Exkremente angetan. Denn am Sonntag rumort es - und so bahnt sich ein Kot-Gate an.

Dieses Mal ist die TV-Maklerin jedoch außenvor. Florian Wess und Fräulein Menke sprechen über ihre Ausscheidungen. Dabei ging es zunächst nur um das Abnehmen. Fräulein Menke zum Beispiel vermutet, dass das Hüftgold bereits schmilzt.

Kot-Gate beginnt

➨ Mehr zum Thema: "Dschungelcamp 2017" im Live-Stream: "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" online sehen - so geht's

Aber die Veränderungen durch das Leben im Dschungel zeigen sich nicht nur äußerlich. Ein Blick in die Toilette kann hier wohl spannende - nennen wir es mal - Erkenntnisse hervorbringen. "Bist du schon mal auf dem Klo gewesen - und hast gesehen, da ist Mais drin?", fragt Florian die Runde. "Das heißt, du hast nicht richtig gekaut."

Ahja. Oder in Fräulein Menkes Worten: "Natürlich. Oder du hast nicht richtig vorverdaut" - und meint damit vermutlich ebenfalls das Kauen.

Kader verwirrt: "Du schaust auf deinen Kot drauf? Ich schaue da nie drauf - das ist doch Scheiße." Sie müsse sich, wenn sie es täte gar übergeben.

Es werden immer mehr Informationen geteilt, die wir alle irgendwie nie wissen wollten.

Trotzdem geht es weiter. Menke versteht Kaders vorbehalte nämlich nicht. "Das ist falsch, du kannst da viel ableiten."

Highlight: Kot-Kalender

"Also ihr beobachtet ständig eure Kots?", fragt Kader daher nochmal nach.

"Wir haben uns einen Kot-Kalender gemacht, die Franzi und ich - da steht alles drin." Ob Kader sie bewusst ist, dass dies ein Scherz war? Wohl nicht.

"Es ist ekelerregend", sagt sie.

Auf Twitter fasst es ein "IbeS"-Fan so zusammen: "Wahrer Laberkot. Von Kader Loth."

Oder anders ausgedrückt: So ein Scheiß!



Auch auf HuffPost:

Nicht mal der Nebel ist echt: So führt RTL alle Dschungel-Fans vor

➨ Passend zum Thema: Klare Forderung an RTL: Jetzt melden sich Gina-Lisas Sexpartner zu Wort

➨ Passend zum Thema: "Dschungelcamp": Marc Terenzi verrät, dass er Donald Trump gewählt hat