Eine Mehrheit der Deutschen will, dass Kanzlerin Angela Merkel möglichst bald zum neuen US-Präsidenten Donald Trump reist.

57 Prozent sprachen sich bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag" dafür aus. 33 Prozent wollen das hingegen nicht (weiß nicht, keine Angabe: 9 Prozent).

68 Prozent der Deutschen glauben demnach, dass sich die Präsidentschaft Trumps eher negativ auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen auswirken wird. "Eher positiv" sagen 16 Prozent (weiß nicht, keine Angabe: 16 Prozent).

Die Bundesregierung reagierte unterdessen positiv auf Trumps Ministerernennungen für Verteidigung und Außenpolitik.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte dem Blatt: Die Anhörungen der designierten Minister für diese Ressorts hätten gezeigt, "dass die Sicherheitspolitik der neuen Administration langsam Konturen bekommt und der President elect hier auf erfahrene und überlegte Persönlichkeiten setzt, die insbesondere wissen, welchen Wert unsere Partnerschaft in der Nato hat".

