Die Linke hat ihren Programmentwurf für den Bundestagswahlkampf vorgestellt

Eine Mindestsicherung von 1050 Euro soll Hartz IV ersetzen

Um das zu finanzieren, plant die Partei eine “gesonderte Reichensteuer”

Wer sich an den Bundestagswahlkampf vor vier Jahren erinnert, der erinnert sich auch an die heftigen Debatten um den Mindestlohn. Bereits damals forderte die Linke zehn Euro pro Stunde und kündigte an, im Jahr 2017 auf zwölf Euro zu erhöhen.

Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland der Mindestlohn. An eine Erhöhung um fast vier Euro wäre in einer Koalition mit SPD und den Grünen nicht zu denken. Doch der Fahrplan der Linken für die Bundestagswahl im September sieht noch weitere Änderungen vor, die in Berlin für jede Menge Gesprächsstoff sorgen dürften.

Am Wohenende stellte Parteichef Bernd Riexinger in Berlin einen ersten Programmentwurf vor. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, seien die zentralen Forderungen der Partei höhere Abgabe für “Reiche” und steuerliche Entlastungen für die “große Masse”.

Riexinger erklärte außerdem, es sei Zeit für soziale Gerechtigkeit und einen grundlegenden Bruch mit der Politik der vergangenen 25 Jahre.

Die Linke will Hartz IV abschaffen

Das erklärte Ziel der Linken: Die Abschaffung von Hartz IV und die Einführung einer “Mindestsicherung von 1050 Euro”. Ohne Sanktionen, ohne Kürzungsmöglichkeiten.

Diese staatliche Flatrate soll auch für ehemalige Arbeitslose und andere Niedrigrentner gelten. Um das zu finanzieren, sieht der Programmentwurf eine “gesonderte Reichensteuer” vor.

Wer mehr als 260.000 Euro verdient, muss 60 Prozent abgeben. Bei einem Einkommen von einer Million Euro steigt der Steuersatz noch mal um 15 Prozent an.

“Wir wollen die Superreichen entmachten und Reichtum umverteilen”, heißt es wenig überraschend im Entwurf. “Wir sagen den Multi-Millionären (...) den Kampf an.”

Ein "wirkliches Angebot" für soziale Gerechtigkeit

Niedrigverdiener sollen im Gegenzug entlastet werden. So auch die Mittelschicht. Der jährliche Grundfreibetrag soll auf 12.600 Euro angehoben werden. Bis dahin werden gar keine Steuern fällig. Jeder, der brutto weniger verdient als 7100 Euro, würde von dieser Steuerreform profitieren.

Die größte Oppositionspartei wolle im Bundestagswahlkampf 2017 so ein “wirkliches Angebot” für soziale Gerechtigkeit unterbreiten.

“Das ist ein durchfinanziertes Programm”, sagte Riexinger bei einer Pressekonferenz mit Co-Parteichefin Katja Kipping sowie den Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch.

Nach den internen Querelen über die Flüchtlingspolitik vermied es die Parteispitze, Differenzen erneut offen auszutragen.

Die beiden Spitzenkandidaten sind sich zumindest in dem Punkt einig, dass man auch versuchen müsse, AfD-Wähler anzusprechen. Die Linke sei die einzig soziale Protestpartei.

Bartsch erklärte, nicht alle AfD-Sympathisanten seien Rechtsextremisten. Viele hätten die AfD aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt.

Auf mögliche Koalitionen will sich die Linke nicht festlegen. Es werde weder einen Oppositions-, noch einen Regierungswahlkampf geben, betonte Katja Kipping.

Es gehe um die Ziele der Linken. Bartsch zufolge hat die Linke eine Chance, einen Beitrag zu einem Politikwechsel zu leisten - “egal in welcher Konstellation”.

