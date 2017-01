RTL startet neue Musikshow "It takes 2"

Die Show läuft am Sonntag um 20.15 Uhr zum ersten Mal

Im Video erklären wir euch, wie ihr RTL im Live-Stream sehen könnt

"It takes 2" könnt ihr im Live-Stream verfolgen. Es ist die erste Musik-Casting-Show für Prominente im deutschen Fernsehen.

In der Show treten neun Promis gegeneinander an, um zu beweisen, dass sie auch gesangliches Talent besitzen.

Ähnlich wie bei “The Voice of Germany” können die Juroren sie bei ihren Auftritten nicht sehen, damit nur die Stimme bewertet wird.

Zuvor hat natürlich keiner der Teilnehmer bereits professionell gesungen.

Zu den vermeintlichen Gesangstalenten gehören:

Mimi Fiedler (Schauspielerin), Isabell Edvardsson (Tänzerin), Dave Davis (Comedian), Annett Möller (Moderatorin), Matthias Steiner (Kraftsportler), Rebecca Simoneit-Barum (Schauspielerin und Moderatorin), Hana Nitsche (Model), Kolja Kleeberg (Sterne- und TV-Koch) und André Dietz (Schauspieler).

In der ersten Runde wählen die Juroren, bestehend aus Conchita Wurst, Angelo Kelly und Álvaro Soler, die Prominenten in ihre Teams.

Im Wettbewerb treten die Kandidaten dann nicht nur Solo, sondern auch im Duett an. Unterstützung erhalten sie hierbei von drei bekannten Mentoren aus der Musikbranche: Christina Stürmer, Gil Ofarim und Tom Gaebel.

"It takes 2" im Livestream sehen - so geht's

RTL zeigt am Sonntag die erste von fünf "It takes 2"-Folgen auch im Live-Stream des Senders. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an, für das ihr nach einer Testphase eine monatliche Gebühr zahlen müsst.

Auch unsere Kooperationspartner Magine TV und TV Spielfilm live bieten ihren Premium-Abonnenten das Programm von RTL im Internet an.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen in der RTL-Mediathek. Dort könnt ihr "It takes 2" kostenlos und ohne Anmeldung im Internet abrufen.

(cho)