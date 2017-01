Innenminister Jäger hätte den Anschlag von Amri angeblich verhindern können - die FDP fordert schon den Rücktritt

Die FDP von NRW fordert teilweise einen Rücktritt von Innenminister Jäger

Sie wirft dem SPD-Mann vor, nicht alle rechtlichen Möglichkeiten im Fall Amri ausgeschöpft zu haben

Laut Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, hätte es durchaus Mittel gegeben, um Amri zu stoppen

Das Behördenversagen im Fall Amri hält Deutschland auch knapp vier Wochen nach dem schrecklichen Anschlag von Berlin noch in Atem. Jetzt könnte die erste Konsequenz gezogen werden - mit dem Rauswurf von NRWs Innenminister Ralf Jäger (SPD).

Das zumindest will die FDP erreichen. Beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen FDP am Sonntag richtete Joachim Stamp, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag, einen Appell an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD).

“Entlassen Sie diesen Mann!”

Jäger gefährde die innere Sicherheit von NRW.

1.600 Gäste hörten mit.

Auch Lindner schießt gegen Jäger

Stamp ist nicht der einzige Liberale, der sich ein Nordrhein-Westfalen ohne Jäger wünscht. Auch FDP-Chef Christian Lindner zweifelt daran, dass das Innenministerium alles in seiner Macht stehende getan hat, um Amri festzusetzen.

Deshalb hat die Fraktion jetzt ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Das soll beweisen, dass Jäger versäumt hat, geltendes Recht auszuschöpfen.

"Wird nicht mehr im Amt zu halten sein"

Wenn darin die Auffassung bestätigt werden sollte, dass es Versäumnisse des Innenministers gab, "dann wird Herr Jäger nicht mehr im Amt zu halten sein", sagte Lindner der WDR-Sendung “Westpol”.

Und die Reporter der Sendung sind auch gleich mal in Vorarbeit gegangen. Laut ihren Recherchen wäre es nämlich sehr wohl möglich gewesen, Amri zu stoppen.

Zum Einen wäre eine Abschiebehaft möglich gewesen. Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbunds sagt, dass die Frist der Abschiebehaft (eigentlich muss der Flüchtling innerhalb von drei Monaten abgeschoben werden können) nicht gilt, wenn der Mensch, der ausgewiesen werden soll, selber schuld am Fehlen der Ausweispapiere ist.

"Amri hat alles getan, um seine Identität zu verschleiern"

"Amri hat ja von sich aus alles getan, um seine Identität zu verschleiern. Er ist mit falscher Staatsbürgerschaft hier eingereist, er hat 14 verschiedene Identitäten angenommen", sagt Gnisa.

Außerdem kann in besonderen Fällen, zum Beispiel der Gefährdung des Staates, eine Abschiebehaft von bis zu 18 Monaten verhängt werden.

Dazu kommt, dass Tunesien bereits im Oktober bestätigt hat, dass es sich bei dem “Gefährder” mit seinen 14 Identitäten auf jeden Fall um einen tunesischen Staatsbürger handelt.

Untersuchungsausschus oder Sonderermittler?

Die Abschiebung kann durch diese Tatsache erheblich beschleunigt werden, sagt Gnisa. Auch wäre seiner Meinung nach, eine reguläre Haft möglich gewesen. Hätten die Behörden Amri strengere Meldeauflagen gegeben und er hätte gegen sie verstoßen, hätte er auch ganz “normal” ins Gefängnis gesteckt werden können.

Geht es nach Gnisa, sieht es also nicht gut aus für die Zukunft von Jäger. Doch es bleibt abzuwarten, was ein Rechtsgutachten zeigt.

Außerdem ist sich die Bundesregierung nicht einig, in welcher Art das Versagen im Fall Amri untersucht werden soll. Während sich die CDU einen Untersuchungsausschuss wünscht, will die SPD lieber auf Sonderermittler vertrauen. Diese könnten weitaus schneller erste Ergebnisse präsentieren.