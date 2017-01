Hanka Rackwitz verrichtet Geschäft in der Camp-Wanne - es kommt, was kommen musste | RTL

Während ihre Mit-Camper vor der Toilette Schlange standen, verspürte Hanka Rackwitz an Tag zwei des Dschungels offenbar keinerlei Dränge dieser Art.

"Och, ich muss gar nicht. Ich merke gar nichts", verkündete sie noch - und musste dann offenbar doch.

"I take a little walk", sagte sie Kader Loth, die ihr verwundert hinterher sah. Sobald sie außer Sichtweite war, kniete sich Rackwitz dann in den Mini-See des Camps, der den Teilnehmern als eine Art Badewanne dient.

Immer wieder schaute sie sich ängstlich um, versuchte herauszufinden, ob eine Kamera auf sie gerichtet war. Sicherheitshalber ließ sie die Hose an - und verrichtete dann offenbar ihr Geschäft in der Camp-Wanne.

Jens Büchner badete in dem Wasser

"Was machst du denn da?", rief Kader Loth misstrauisch. Rackwitz' Antwort: "Ich erforsche!"

Anschließend nahm sich die Erforscherin einige Blätter, die ihr vermutlich als Klopapier-Ersatz dienten.

"Diese Badewanne ist so schön, ich habe mich gleich mit Hose reingesetzt", erklärte Rackwitz ihren Mit-Campern anschließend die nasse Hose.

Wenig später kam, was kommen musste: Jens Büchner beschloss, ein Bad zu nehmen. Oberkörperfrei stellte er sich in den Mini-See und wusch sich ausgiebig mit dem Wasser, das Rackwitz kurz zuvor erst aufgewärmt hatte.

Diese konnte ihre Schadenfreude nicht verbergen. "Das ist schön, oder? Schön warm!", sagte sie.

Tja, wie die Moderatoren richtig feststellten: "Ist der Ruf erst uriniert..."

Bleibt nur zu hoffen, dass sich Rackwitz größere Unternehmungen für die Camp-Toilette aufspart.

