Es scheint, als seien diese Fische erfroren - doch die Todesursache ist eine ganz andere

Das US-Innenministerium teilte am Freitag ein schaurig schönes Foto auf Twitter. Es zeigt unzählige tote Fische, die innerhalb eines Eisblocks gefangen sind.

Es scheint, als wären die Fische erfroren - mitten in dem Moment, als sie aus dem Wasser sprangen.

Tiere sind nicht erfroren

Aber die Kindergärtnerin und Fotografin Kelly Preheim, die das Bild 2015 in einem Naturschutzgebiet im US-Bundesstaat South Dakota aufnahm, kennt die wahre Todesursache der Fische: Die Tiere sind an einem Mangel an Sauerstoff gestorben.

Sie leitete die Geschichte der Tiere an den Naturschutzbund weiter. Er teilte das Bild dann auf seiner Facebook-Seite.

"Wenn sich dichtes Eis (besonders wenn es mit Schnee bedeckt ist) auf der Oberfläche eines Sees bildet, blockiert es die Sonne, und die Photosynthese. Pflanzen wie Algen produzieren so keinen Sauerstoff mehr", schrieb Preheim in einem Kommentar unter dem Bild.

"Wenn die Wasserpflanzen und Algen anschließend sterben und sich zersetzen, wird ebenfalls Sauerstoff benötigt. Für die Fische bleibt so nicht mehr viel Sauerstoff übrig - im Wesentlichen sind die Tiere also erstickt."

Wie gelangten die Fische in die aktuelle Position?

Die toten Fische wurden dann an die Oberfläche des Sees getrieben. Wie sie letztendlich in der aktuellen Position landeten, ist nicht ganz klar. Preheim bietet aber auch hierfür einige Theorien an.

"Als es kälter wurde, dehnte sich das Eis auf das Ufer aus. Dort wölbte es sich und verlief senkrecht. Vielleicht wurde es aber auch durch starke Winde verweht", vermutet sie.

Ihr Tod war nicht umsonst

Auch wenn das Schicksal der Fische tragisch war, gibt es einen Lichtblick: Ihr Tod war in gewisser Weise nicht umsonst. Preheim sagte, dass die tausend toten Fische "hunderte von Weißkopfseeadlern, verschiedene Möwen und amerikanische Krähen anlockten", die zum Festmahl geflogen kamen.

Preheim postete auf ihrem Blog noch mehrere grandiose Bilder, die zeigen, was passiert ist - inklusive einem Adler, der auf einem großen Schwarm gefrorener Fische steht.

Nachdem bereits am Freitag ein Foto von einem gefrorenen Fuchs auftauchte, der in der Donau ertrunken war, sind wir uns nicht ganz sicher, ob nicht doch irgendwo da draußen eine Eisprinzessin ihr Unwesen treibt.

Der Text erschien ursprünglich bei der Huffington Post USA und wurde von Bettina Pohl aus dem Englischen übersetzt.



(ca)