"Die Summen müssen wehtun": Bundesregierung plant Gesetz gegen die Verbreitung von Fake News

Die Bundesregierung will verstärkt gegen die Verbreitung von Fake News und Hasskommentaren vorgehen

Soziale Netzwerke sollen per Gesetz dazu verpflichtet werden, auf Beschwerden zu reagieren

Außerdem soll ein Zentrum gegen Desinformation entstehen

Es besteht kein Zweifel, dass sich die Debattenkultur in Deutschland in den vergangenen Jahren extrem verändert hat.

Soweit man im Hinblick auf die sozialen Netze überhaupt noch von “Debatten” sprechen kann. “Schlammschlacht” trifft es vielleicht eher.

Nicht nur Hasskommentare und Beleidigungen nehmen überhand, auch Unwahrheiten oder so genannte Fake News verbreiten sich oft in alarmierender Geschwindigkeit im Internet.

Dagegen will die Bundesregierung jetzt härter vorgehen. Netzwerke wie Facebook, oder Twitter sollen in Zukunft innerhalb von 24 Stunden auf Beschwerden reagieren.

Unternehmen müssen mit Konsequenzen rechnen

Unternehmen, die dagegen verstoßen, müssen mit Konsequenzen rechnen. Das kündigte Unionsfraktionschef Volker Kauder am Samstag im saarländischen Perl an.

“Es geht darum, dass das, was in der realen Welt gilt, auch in der digitalen Welt gilt.”, erläuterte der CDU-Politiker. In den kommenden Wochen werde Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Dazu gehört auch ein Bußgeldkatalog.

Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt erklärte dazu: “Wir fordern empfindliche Geldstrafen statt kleiner Ordnungsgelder. Die Summen müssen wehtun und sich am Konzernumsatz orientieren.”

Der Staat will Unternehmen dazu verpflichten, leicht zugängliche Beschwerdestellen zu unterhalten. So existiert beispielsweise kein offizielles Büro von Facebook in Deutschland. Die Zustellung von Beschwerden scheitere daher oft.

"Facebook darf nicht zu einer Zensurbehörde werden"

Doch nicht alle deutschen Politiker befürworten den geplanten Entwurf. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kritisierte das Vorhaben und verwies auf den Umstand, dass “Facebook nicht zu einer Zensurbehörde werden dürfe.

“Berichterstattungen über Personen, die verurteilt worden sind, würden mehr helfen”, so Kubicki.

Auch Facebook selbst ergriff bereits die Initiative, um gegen die Verbreitung von Fake News vorzugehen. In Zukunft soll das Recherchezentrum "Correctiv" gemeldete Inhalte überprüfen, gegebenenfalls als zweifelhaft auszeichnen und mit Warnhinweisen versehen.

Mit Hinblick auf die Bundestagswahl im September und den vermehrten Einsatz von Socialbots zur Beeinflussung von Wählern, soll der Gesetzentwurf eine effektive Maßnahme darstellen.

Die Bundesregierung will außerdem mit einem Zentrum gegen Desinformation gegen Fake News vorgehen. Davon berichtete die “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Allerdings sei noch nicht klar, wo genau diese Einrichtung etabliert werden soll.

Medienberichten zufolge soll das Abwehrzentrum dem Bundesinnenministerium untergeordnet sein. Genaueres werde das Ministerium noch bekannt geben.

Mit Material der dpa.

