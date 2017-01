Diese saudämliche eBay-Anzeige lässt uns an der Menschheit zweifeln

Wolltet ihr schon mal ein Handy verkaufen? Dann wisst ihr sicherlich, dass das im Internet sehr einfach geht. Sphock, eBay und weitere Seiten sorgen mit ihrer hohen Mitgliederzahl dafür, dass die Gegenstände schnell und reibungslos den Besitzer wechseln.

Der Verkäufer selbst muss eigentlich nur eine Sache machen, um das Geschäft erfolgreich abzuwickeln: Eine kurze Beschreibung und natürlich Fotos von dem Objekt ins Netz stellen.

Einen Österreicher brachte die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Anzeige allerdings ganz schön ins Schwitzen. Wie soll er denn auch ein Foto von einem Handy machen, das verkauft werden soll? Immerhin ist da ja die Kamera drin.

Gut, dachte sich der Verkäufer wohl, mache ich eben kein Foto von dem Handy. Geht ja nicht. Darum machte er einfach ein anderes Bild - von einem Tisch.

Imagine there's a Handy

It's easy if you try



(via reddit) pic.twitter.com/6uIX9ECTLj

— Dennis Deuermeier (@ddeuer) January 14, 2017