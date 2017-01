"Dschungelcamp" im Live-Stream: 3. Tag bei "Ich bin ein Star" online sehen - Video

Tag 3 bricht im "Dschungelcamp 2017" am Sonntag ab 22.15 Uhr auch im Live-Stream an

Kader Loth, Hanka Rackwitz, Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen müssen zur Prüfung in "Ich bin ein Star - holt mich hier raus"

Im Video erklären wir euch, wie ihr "IbeS" und das übrige RTL-Programm im Internet sehen können

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus" im Live-Stream: Seit drei Tagen sind zwölf Promis wieder im RTL-"Dschungelcamp". Erste Lebensbeichten und Meinungsunterschiede gab es ebenso wie Kakerlaken und anderes Ungeziefer. Sogar eine Schlange kam im "Snakerock"-Camp bereits vorbeigeschlängelt.

Am Sonntag heißen die Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (38) wieder die Kandidaten willkommen. Je zwei aus einem Team müssen ran.

Kader Loth und Hanka Rackwitz vertreten nach dem Votum der Zuschauer das Team "Snake Rock". Für die Gruppe "Base Camp" werden Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen zur Dschungelprüfung erwartet.

Welche das sein wird, werden die Kandidaten wie auch die Zuschauer erst mit der neuen Folge erfahren.

Aber wird Kader Loth überhaupt antreten. Gerüchten zufolge überlegt sie bereits aus der Show auszusteigen. Mehr dazu erfahrt ihr aber hier.

"Dschungelcamp" im Live-Stream sehen - so geht's



Daniel Hartwich und Sonja Zietlow berichten täglich live aus dem australischen Dschungel. Credits: RTL / Stefan Menne

Am Sonntag schaltet RTL um 22.15 Uhr in das "Dschungelcamp". Parallel zur TV-Ausstrahlung könnt ihr die Dschungel-Show auch im Live-Stream verfolgen. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Auch unsere Kooperationspartner Magine TV und TV Spielfilm live bieten ihren Premium-Abonnenten das Programm von RTL live online an.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen in der RTL-Mediathek. Dort könnt ihr "IbeS" kostenlos im Internet abrufen - ohne Abo.

➨ Mehr zum Thema: Fataler Patzer: Dr. Bob enttarnt Dschungelcamp als Kulisse

Wer ist gerade wo? Team "Base Camp" (blaue Shirts): Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi, Markus Majowski, Sarah Joelle Jahnel, Alexander Keen und Nicole Mieth Team "Snake Rock" (gelbe Shirts): Hanka Rackwitz, Florian Wess, Jens Büchner, Thomas Häßler, Franziska Menke und Kader Loth

Die Kandidaten

Viele von ihnen kennt man aus anderen Reality-TV-Formaten: Gina-Lisa Lohfink und "Honey" Keen kennen Fans von "Germany's Next Topmodel". Jens Büchner wanderte bei "Goodbye Deutschland" aus und Florian Wess war unter anderem bei "Big Brother" dabei.

"DSDS" ist auch vertreten - und zwar mit Sarah Joelle Jahnel, die zuletzt bei der Nackt-Dating-Sendung "Adam sucht Eva".

Hanka Rackwitz war TV-Maklerin bei der Vox-Sendung "Mieten, Kaufen, Wohnen" und ihre Krankheit könnte für sie die größte Prüfung im Dschungel sein.

Das einstige "Verbotene Liebe“-Sternchen Nicole Mieth ist das "Playboy"-Bunny dieser Staffel, Kadar Loth würde es ihr gerne danach gleich tun.

Die "Neue Deutsche Welle“ vertritt Fräulein Menke und mit Thomas "Icke“ Häßler gibt es auch wieder einen Fußball. Und dann wäre noch ein Teil der "Dreisten Drei", Markus Majowski, und Marc Terenzi. Letzterer ist nicht nur der Ex von Sarah Connor, sondern auch von Gina-Lisa.

Und wenn ihr mehr zu den Dschungelcampern wissen wollt:

➨ Alexander "Honey" Keen im "Dschungelcamp": Was ihr wissen solltet

➨ Markus Majowski im "Dschungelcamp": Das müsst ihr über ihn wissen

➨ Kader Loth geht ins "Dschungelcamp": Was ihr über sie wissen solltet

➨ Marc Terenzi geht ins "Dschungelcamp" - und er ist Gina-Lisas Ex

➨ Florian Wess geht ins "Dschungelcamp": Was ihr über "Botox Boy" wissen solltet

➨ Fräulein Menke im "Dschungelcamp": Das ist die NDW-Sängerin

Auch auf HuffPost:

Nicht mal der Nebel ist echt: So führt RTL alle Dschungel-Fans vor

➨ Passend zum Thema: Alles Fake im Dschungel? Diese Details weisen auf Schummeleien hin