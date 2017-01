Ärger über Behörde: Mann bezahlt mit 300.000 Ein-Cent-Münzen

Nick Stafford ist verärgert. Über die KfZ-Behörde in der Stadt Lebanon (US-Bundesstaat Virginia). Weil diese ihm ewig lange nicht mitteilen wollte, welchen seiner vier Wohnsitze er gegenüber der Behörde angeben soll. Sogar bis vor Gericht zog der Mann, um eine Auskunft zu bekommen.

Die Kfz-Steuer von 3000 Euro musste er aber trotzdem bezahlen. Um den Beamten zu zeigen, was er von ihnen hält, schmiedete der Mann einen Racheplan - und beschloss, es der Behörde nicht leicht zu machen. Dazu besorgte Stafford sich fünf Schubkarren und jede Menge Kleingeld.

Genauer gesagt: 300.000 Münzen. Ein-Cent-Münzen.

US man Nick Stafford paying the Viginia DMV with five wheelbarrows of coins, totally $3,000! pic.twitter.com/CnSBv3KUIJ

"Wenn sie mich ärgern, ärgere ich sie auch“, sagte Stafford dem "Bristol Herald Courier“. Um seinen Plan in die Tat umzusetzen, stellte er sogar elf Leute ein - die ihm vier Stunden lang dabei halfen, die Münzrollen mit einem Hammer aufzuschlagen und in die Schubkarren zu leeren.

Die neuen Mitarbeiter kosteten 440 US-Dollar, die Schubkarren nochmal 400 - und das war es ihm offenbar wert. Denn die Mitarbeiter der Behörde staunten nicht schlecht, als Stafford mit Ladungen voller Münzen in ihre Einrichtung kam. Mehrere Stunden waren sie mit Zählen beschäftigt - per Hand!

VIDEO: Nick Stafford paid a sales tax at the DMV with nearly 300,000 pennies; have you ever wanted to do this? https://t.co/SznWb0ZSvW pic.twitter.com/0eeBBO08bq

— KVOA News 4 Tucson (@KVOA) January 13, 2017