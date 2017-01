Biathlon im Live-Stream: Verfolgung mit Fourcade in Ruhpolding online sehen - Video

Biathlon-Verfolgungsrennen in Ruhpolding

Fourcade ist Spitzenreiter

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Erste im Live-Stream sehen könnt

Slalom im Live-Stream: Der Heim-Weltcup der Biathleten in Ruhpolding endet am Sonntag mit den Verflogungsrennen.

Zunächst stehen in der ChiemgauArena die Männer am Start. Nach den Plätzen vier und fünf am Freitag im Sprint gehen Arnd Peiffer und Simon Schempp mit einem Rückstand von 52 und 53 Sekunden auf Spitzenreiter Martin Fourcade aus Frankreich ab 11.30 Uhr ins 12,5-Kilometer-Rennen.

Bei den Frauen muss die Sprint-Dritte Laura Dahlmeier ab 14.45 Uhr über die zehn Kilometer 30 Sekunden auf Siegerin Kaisa Mäkäräinen aus Finnland aufholen. Knapp eine Minute beträgt der Rückstand von Franziska Hildebrand, die am Samstag im Sprint-Wettkampf starke Sechste geworden war.

Ski Alpin im Live-Stream sehen - so geht's

Die Berichterstattung zu Ski-Alpin-Weltcup aus Wengen um 10.30 Uhr und um 13.30 Uhr und in Zauchensee um 12.15 Uhr und im Ersten und auf Eurosport 1 - sowie in den Live-Streams der Sender:

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live die Sender im Internet schauen.

Mit dpa-Material