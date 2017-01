"Wer wird Millionär": Diese SM-Frage bringt die Kandidatin in Verlegenheit

Günther Jauch ist als Moderator der Kult-Quiz-Sendung “Wer wird Millionär” für seine spitzbübischen Fragen bekannt.

Gestern brachte er damit eine Kandidatin leicht in Verlegenheit. Das Thema: Die Verfilmung des SM-Erotik-Romans “Fifty Shades of Grey”.

Als es um 32.000 Euro ging lautete die Frage an Kandidatin Miriam Negelein aus Weingarten: “Der Hauptdarsteller welchen Kinoblockbusters spricht im gesamten Film nicht einmal 50 Sätze?”

Die Antwortmöglichkeiten: A: Fack ju Göthe 2, B: Fifty Shades of Grey, C: The Wolf of Wall Street, D: Jason Bourne (richtig)

Immerhin hatte die Lehramtsstudentin bereits alle Filme gesehen: Die Steilvorlage für Jauch, der direkt nachhakte: “Sie haben 50 Shaeds of Grey gesehen?”

Negelein, sichtlich peinlich berührt, versuchte sich gleich aus der Affäre zu ziehen. Sie fand den Film schrecklich. Der Typ sei wortkarg gewesen und sie habe ihn als unsympathisch empfunden.

Haben Sie ihn gesehen? Jauch: "Nein, aber hätte gerne"

Die Studentin holte direkt zum Gegenschlag aus: “Haben Sie ihn gesehen?”, fragte sie den Moderator schnippisch. Jauch verneinte. “Aber hätte ich gerne”, fügte er grinsend hinzu.

Doch der Show-Master konnte es noch immer nicht lassen und versuchte weiterhin, Negelein aus der Reserve zu locken.

Was denn da so abgeht wollte er von ihr wissen: “Ist der denn da nur mit der Peitsche unterwegs oder sagt der auch mal was?”

Daran konnte sich die zukünftige Lehrerin auf einmal nicht mehr genau erinnern: “Ich habe das verdrängt, weil ich den Film wirklich nicht spannend fand.”

Die Rettung für die Studentin: Der Publikumsjoker

Für sie die Rettung: Der anschließende Publikumsjoker. Offenbar waren auch die Zuschauer bei dieser Frage etwas verlegen. Zunächst stand niemand auf - bis sich ein Mann ein Herz fasste und zugab, den Film mit seiner Frau gesehen zu haben.

Jauch daraufhin: “Hat’s was geholfen?” Der Mann: “Leider nicht”, aber er tippe auf Antwort “D”, Jason Bourne. Bei “50 Shades of Grey” sei er sich sicher, dass der Hauptdarsteller mehr als 50 Sätze spreche.

Damit verhalf der Gefragte Kandidatin Negelein zu 64.000 Euro. In der nächsten Sendung geht es für sie dann weiter um die Million. Dabei hofft die Studentin sicherlich, dass die nächsten Fragen weniger schlüpfrig werden.

(pb)