Einem "Spiegel"-Bericht zufolge fuhr ein V-Mann des Landeskriminalamts NRW Anis Amri nach Berlin

Das wirft erneut die Frage nach einem möglichen Kontakt Amris zu den Sicherheitsbehörden auf

Zuvor hatte die Landesregierung in NRW etwaige Vorwürfe dementiert

Der Fall Anis Amri wirft weiterhin wichtige Fragen auf - etwa die: War der Berlin-Attentäter vielleicht ein V-Mann des Verfassungsschutzes? Die CDU-Landtagsfraktion in NRW hatte zuletzt eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung gestellt.

Die verneint das zwar - doch vollends aufgeklärt scheint der Fall Anis Amri nicht zu sein. Im Gegenteil: Der "Spiegel" berichtet von einer Telefonkonferenz, bei der das Bundesinnenministerium am Donnerstag Mit­glie­dern des In­nen­aus­schus­ses von et­li­chen Pan­nen im Um­gang mit dem spä­te­ren At­ten­tä­ter berichtet haben soll.

V-Mann soll Amri nach Berlin gefahren haben

Wie das Blatt berichtet, habe ein V-Mann des Lan­des­kriminalamts in NRW mehrmals dar­über Auskunft gegeben, dass Amri vorhabe, sich Schnell­feu­er­ge­weh­re für ei­nen An­schlag zu be­sor­gen.

Zudem erfährt der Leser ein weiteres brisantes Detail: Der V-Mann soll Anis Amri min­des­tens ein­mal nach Ber­lin ge­fah­ren haben, heißt es. Sollte das stimmen, dürften sich die Behörden mit weiteren unangenehmen Fragen zum Fall Amri auseinandersetzen müssen.

Kauder spricht sich für Untersuchungsausschuss aus

Medien hatten zuvor die Frage aufgeworfen, ob eine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz vielleicht die Erklärung dafür sein könnte, dass Anis Amri von den Sicherheitsbehörden nicht rechtzeitig gestoppt wurde.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat sich derweil für die Einsetzung eines Bundestags-Untersuchungsausschusses im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters ausgesprochen.

Vom Vorschlag aus den Reihen der SPD, zur Aufklärung einen Sonderermittler im Bundesinnenministerium und in den betroffenen Landesministerien einzusetzen, "verspreche ich mir gar nichts", sagte Kauder am Samstag nach dem Ende der Klausur der CDU-Spitze im saarländischen Perl.

Kauder: Bundesbehörden soll kein Vorwurf gemacht werden

"Wenn man der Meinung ist, da muss noch mehr gemacht werden, bin ich für einen Untersuchungsausschuss offen."

Kauder sagte, es werde darüber diskutiert, ob es im Fall Amri Koordinationsprobleme zwischen den Behörden in Bund und Land gegeben habe. Dies müsse aufgeklärt werden. In einem Untersuchungsausschuss könnte man auch Fragen stellen, welche Informationen in den Behörden vorlagen und wo es Pannen gegeben habe. Es gehe aber nicht darum, Bundesbehörden einen Vorwurf zu unterstellen.

Auch auf HuffPost:

Warum Erdogan immer gewinnen wird