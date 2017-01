"Twin Peaks": So sieht Special Agent Cooper aus der Serie jetzt aus

Showtime hat den Fans von "Twin Peaks" einen Vorgeschmack auf die Neuauflage gegeben: Darin zu sehen ist auch das Gesicht der Kult-Serie, FBI Special Agent Dale Cooper, gespielt von Kyle MacLachlan (57). Der kurze Teaser beginnt mit düsteren Aufnahmen - zu sehen sind Nebel, Äste und eine kaum beleuchtete Straße. Aus dem Dunkel taucht dann Cooper auf, in seinem schwarzen Anzug und Krawatte.

Die Neuauflage der Serie spielt etwa 25 Jahre nach dem Mord an Laura Palmer. Neben Cooper werden auch andere Figuren aus dem Original, das 1990 und 1991 lief, zurückkehren. Darunter sind Shelly Johnson (Mädchen Amick), Bobby Briggs (Dana Ashbrook), Big Ed Hurley (Everett McGill) und Dr. Lawrence Jacoby (Russ Tamblyn).

Serienschöpfer David Lynch, der Gastauftritte als FBI-Regionalleiter Gordon Cole in sieben Episoden seiner Show hatte, soll ebenfalls in einer neuen Folge in Erscheinung treten - genau wie David Duchovny, der im Original in drei Folgen mitwirkte. Am 21. Mai 2017 soll die heißersehnte dritte Staffel von "Twin Peaks" endlich zu sehen sein. Insgesamt wird sie aus 18 Folgen bestehen.