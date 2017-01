Der FC Bayern München spielt am Samstag beim Telekom-Cup

Es gibt also endlich wieder Fußball im Live-Stream

Im Video erklären wir euch, wie ihr Sat.1 online sehen könnt

Telekom-Cup im Live-Stream: Endlich wieder Fußball! Eine Woche vor dem Bundesliga-Rückrundenstart treffen vier Bundesliga-Mannschaften in Düsseldorf am Samstag aufeinander. In zwei 45-Minuten-Spielen treten die Profis an, um den Telekom-Cup zu gewinnen.

Der Auftakt ist das Spiel David gegen Goliath. Gastgeber und Zweitligist Fortuna trifft auf den deutschen Meister Bayern München, die gerade aus dem Trainingslager zurückgekommen sind.





Anstoß ist um 15 Uhr. Käme es zu einem Remi nach 45 Minuten, müssen die Spieler zum Elfmeter-Schießen antreten.

Das zweite Spiel bestreiten Borussia Mönchengladbach und 1. FSV Mainz 05 um 15.15 Uhr.

Im Anschluss kämpfen die Verlierer des Tages ab 17.30 Uhr um Platz 3. Um 18.45 Uhr geht es dann um den Titel.

Der Telekom-Cup findet 2017 zum achten Mal statt. Aber nur der Rekordmeister aus München war in jedem Turnier dabei.

"Telekom-Cup" im Live-Stream sehen - so geht's

Sat.1 überträgt die Fußballspiele des Telekom-Cup ab 14.45 Uhr auch im Live-Stream. Wer diesen auf seinem mobilen Endgerät über die App "Sat.1" abruft, kann die Fußballspiele kostenlos online sehen. Nutzt ihr hingegen den Sat.1-Live-Stream auf der Homepage, so benötigt ihr zuvor ein "7TV"-Abo.

Eine gute Alternative ist die Sportseite des Senders: "ran.de" bietet einen kostenlosen Live-Stream an - und überträgt dort auch den Telekom-Cup.

Matthias Killing wird für diesen Fußball-Tag die Moderation übernehmen. Als Experte steht ihm Stefan Effenberg zur Seite. Uwe Morawe und Markus Götz kommentieren die Spiele.

Der Zeitplan:

14.45 Uhr - Sat.1 schaltet nach Düsseldorf

15.00 Uhr - Anstoß Düsseldorf - München

15.45 Uhr - Berichterstattung zur 2. Partie

16.15 Uhr - Anstoß Mönchengladbach - Mainz

17.00 Uhr - Berichte zu Spiel um Platz 3

17.30 Uhr - Anstoß zum Spiel um Platz 3

18.15 Uhr - Sendung zum Finale

18.45 Uhr - Anstoß zum Finale

