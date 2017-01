Nach Tod von Irene: Ist für Beate jetzt Schluss bei "Schwiegertochter gesucht"?

Es war eine Schock-Nachricht für alle Fans der Sendung "Schwiegertochter gesucht": Irene, Mutter von Kultkandidatin Beate, ist unerwartet verstorben.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, könnte es gleich die nächste schlechte Nachricht für die Anhänger des RTL-Formates geben.

Ob Beate nämlich in Zukunft noch in der Kuppelshow zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen. Einen Notfallplan hat der Sender laut Bild-Informationen nicht. Eine Sprecherin zu "Bild": "Wir werden in Ruhe überlegen, ob und wie es mit Beate bei 'Schwiegertochter gesucht‘ weitergeht.“

Eine nächste Staffel "Schwiegertochter gesucht" wird es aber auf jeden Fall geben.

