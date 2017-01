Der Trump-Vertraute Newt Gingrich hält die Sorge vor Schnellschüssen des neuen US-Präsidenten für übertrieben

Trump-Kritikern bescheinigt Gingrich indes eine "irrationale Angst"

Zur Nuklear-Debatte sagte der Republikaner: "Trump weiß, wie vie­le Atom­waf­fen Putin hat"

Wohin steuert die Weltpolitik, wenn Donald Trump die Fäden im Weißen Haus zieht? Was bedeutet die nukleare Allmacht des US-Präsidenten für Europa? Und vor allem: Verbrüdert sich Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin?

Noch sind viele Fragen offen, wenn es um den künftigen politischen Kurs der USA geht. Einen Einblick in die politischen Pläne Trumps hat jetzt Newt Gingrich gegeben. Der Trump-Vertraute hat in einem Interview mit dem "Spiegel" über die Gefahr eines Wettrüstens und die Sorge vieler Staaten vor einer allzu autoritären Linie Trumps gesprochen.

Gingrich spricht von "Schwachsinn", den manche Europäer angeblich verbreiten

"Das ist doch eine ir­ra­tio­na­le Angst, fast schon krank­haft", kommentiert Gingrich diese Furcht anderer Staaten.

In Anspielung auf die häufig kolportierte Annäherung des Trump-Stabs an Putin sagte der ehemalige Sprecher des Abgeordnetenhauses: "Um die of­fens­te und bun­tes­te Na­ti­on des Pla­ne­ten auch nur in Rich­tung Russ­land zu rü­cken, müss­te der ge­sun­de Men­schen­ver­stand schon der­ma­ßen aus­set­zen, dass es schwer vor­stell­bar ist."

Er sei es leid, dass man­che Eu­ro­pä­er solch ei­nen Schwach­sinn ver­brei­ten, sagte Gingrich dem Blatt.

Konfrontiert mit dem Szenario, dass Trump irgendwann einmal die Nerven verlieren und den Atomknopf drücken könne, sagte der Trump-Vertraute: "Ich den­ke, er ist sehr, sehr vor­sich­tig, was Atom­waf­fen an­geht, und er ist in der Hin­sicht auch ernst­haft be­sorgt."

"Trump weiß, wie vie­le Atom­waf­fen Putin hat"

Das sei wohl ei­ner der Grün­de für sei­nen vor­sich­ti­gen Um­gang mit Pu­tin, erklärt Gingrich. "Trump weiß, wie vie­le Atom­waf­fen Putin hat. Er weiß auch, dass die rus­si­sche Mi­li­tär­dok­trin ge­gen­über ei­nem Ein­satz von Atom­bom­ben viel of­fe­ner ist als die ameri­ka­ni­sche."

Der Republikaner räumte zudem ein, dass Trump keine große Strategie als US-Präsidnet habe, sagte aber auch: "Aber er hat eine Rich­tung. Er will die Au­to­ri­tät und die Macht Ame­ri­kas wie­der­her­stel­len und die Wirt­schaft wie­der auf Trab brin­gen."

Ob eine Richtung reicht, um auf der global-politischen Bühne zu bestehen, bleibt erst einmal fraglich.

Auch auf HuffPost:

Obama beruhigt: "Egal was passiert, die Sonne wird aufgehen"

Frontpage-Banner



Blogaufruf