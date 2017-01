Wo war die Polizei? Hundert vermummte Rechtsextreme ziehen durch Cottbus

In Cottbus marschierten am Freitagabend rund 100 Rechtsextreme durch die Stadt

Die Behörden hatten von dem Aufmarsch keine Kenntnis

Politiker verurteilten die Versammlung

Dass Cottbus ein Problem mit Rechtsextremen hat, ist nicht neu.

Was am Freitagabend in der brandenburgischen Stadt passierte, haben die Bürger aber dort wohl lange nicht mehr gesehen. Rund hundert vermummte Neonazis trafen sich in der Altstadt und zogen unbehelligt durch die Stadt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ausgestattet mit Pyro-Fackeln, rechte Parolen skandierend, fremdenfeindliche Flyer verteilend. Und: Das alles vollkommen ohne Polizeibegleitung.

Der Aufmarsch war nicht angemeldet aber geplant

Und das obwohl der Aufmarsch fast direkt neben einer Polizeistation stattfand. Laut eigenen Angaben hatte der Staatsschutz keinerlei Hinweise auf die Versammlung.

Der Aufmarsch sei nicht angemeldet gewesen, heißt es von den Behörden. Von den Rechtsextremen war er aber eindeutig professionell vorbereitet. Die Teilnehmer hatten die Flyer dabei, die Fackeln im Gepäck und Transparente vorbereitet. An der Spitze marschierten Teilnehmer mit einem Banner mit der Aufschrift "Verteidigt Cottbus". Der Aufmarsch dauerte nur wenige Minuten. Dann stürmten die Rechtsextremen auseinander und flüchteten mit in der Nähe abgestellten Fahrzeugen.

Drei polizeibekannte Rechtsextreme wurden festgenommen

Die Polizisten konnten nur noch drei Männer festnehmen, die als Rechtsextreme polizeibekannt sind.

Ingo Senftleben, der Fraktions- und Landesvorsitzende der Brandenburger CDU, verurteilte den Aufmarsch. "Es sind ekelhafte Szenen, die sich in Cottbus abgespielt haben. Diese Leute versuchen mit Krawall, Angst und Hass zu verbreiten."