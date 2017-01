Football im Live-Stream: Atlanta Falcons - Seattle Seahakws online sehen - Video

Die National Football League startet in das Playoff-Viertelfinale

Atlanta Falcons gegen Seattle Seahakws

Im Video erklären wir, wie ihr das Programm des Sat.1 und damit die dortigen NFL-Spiele online sehen könnt

NFL im Live-Stream: In der National Football League beginnt am Samstag das Playoff-Viertelfinale. Drei NFL-Matches werden auch von deutschen TV-Sendern in Deutschland übertragen.

So können die Fans hierzulande am Samstagabend ab 22.35 Uhr mitfiebern, wenn die Atlanta Falcons gegen die Seattle Seahakws um das Weiterkommen kämpfen.

Die New England Patriots sind in der Nacht auf Sonntag dran: Das Team des verletzten deutschen Profis Sebastian Vollmer trifft um 2.15 Uhr deutscher Zeitung auf die Houston Texans.

Am Sonntag empfangen die Kansas City Chiefs die Pittsburgh Steelers. Doch aufgrund des heftigen Schneefalls jedoch später als gedacht. Anstatt am Abend wird das Spiel erst ab 2.20 Uhr deutscher Zeit beginnen.

National Football League im Live-Stream sehen - so geht's

Die Sportseite "ran.de" überträgt die NFL-Spiele auf ihrer Homepage im kostenlosen Live-Stream, diesen findet ihr hier.

Auch die TV-Sender Sat.1 und Prosieben Maxx haben das Playoff-Viertelfinale der NFL im Programm - und zeigen diese zeitgleich auch im Live-Stream.

Samstag, 22.25 Uhr, auf Sat.1: Atlanta Falcons gegen Seattle Seahakws

Montag, 2.20 Uhr, auf Sat.1: Kansas City Chiefs gegen Pittsburgh Steelers

Sat.1 könnt ihr auf euren Smartphones und Tablets über die App "Sat.1" im kostenlosen Live-Stream. Der Stream auf der Homepage des Senders steht nur Abonnenten von "7TV" zur Verfügung.

Sonntag, 2.15 Uhr, auf Prosieben Maxx: New England Patriots gegen die Houston Texans

Ruft ihr den Live-Stream von Prosieben Maxx über die Sender-Page ab, benötigt ihr auch hier ein "7TV"-Abo. Wenn ihr hingegen das Football-Match über ein mobiles Endgerät schauen wollt, dann nutzt die App "Prosieben Maxx" - dort ist der Live-Stream für Nutzer kostenlos.

