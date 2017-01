Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Promi-Bild des Tages

Happiest birthday EVER to my favorite being EVER EVER EVER! You have been my best friend since the day we met..... I am beyond lucky to share sooooo many animals with you!!! 🐷🦄🐶😻🐣 I love you @liamhemsworth Ein von Miley Cyrus (@mileycyrus) gepostetes Foto am 13. Jan 2017 um 1:30 Uhr

Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball" ) ist bekannt für ihre witzigen Selfies.

Jetzt postete sie ein gemeinsames Foto mit ihrem Partner Liam Hemsworth (27, "Die Tribute von Panem"). Mit dem Foto, auf dem sie schielend die Zunge herausstreckt und er mit aufgerissenem Mund und zusammengekniffenen Augen zu sehen ist, gratuliert Miley Cyrus ihrem Freund und schreibt dabei folgende liebe Worte:

"Ich wünsche meinem allerliebsten Lebewesen überhaupt das Beste zum Geburtstag! Du warst mein bester Freund seit dem Tag, an dem wir uns kennenlernten..." Und nicht nur deswegen ist die Sängerin froh an der Seite des Schauspielers zu sein: Sie ist auch happy darüber, dass sie all die Tiere, die die beiden besitzen, gemeinsam pflegen. Den süßen Geburtstagsglückwunsch lässt sie mit "Ich liebe dich" enden.

Das berühmte Paar ist auch in einem gemeinsamen Film zu sehen. Den gibt es hier