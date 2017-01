Merkel fordert einheitliche Sicherheitsstandards - besonders eine Zahl hat sie aufgerüttelt

Angela Merkel hat sich auf der Partei-Klausur der CDU für einheitliche Sicherheitsstandards in allen Bundesländern ausgesprochen

Besonders in Nordrhein-Westfalen gelten laut Merkel andere Standards

Es gehe aber nicht nur um Terrorismus, sondern um jegliche Form der Kriminalität

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einheitliche Sicherheitsstandards im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität in allen Bundesländern ausgesprochen.

"Wenn wir in einer gemeinsamen Bundesrepublik Deutschland leben, dann müssen wir auch gleiche Sicherheitsstandards in den Ländern haben", sagte die CDU-Chefin am Samstag nach einer zweitägigen Klausur der Parteispitze über den Kurs für den Bundestagswahlkampf 2017 im saarländischen Perl.

Jeder Mensch hat ein Recht auf Sicherheit

Es sei nicht vernünftig, wenn etwa in Nordrhein-Westfalen keine Schleierfahndung möglich sei oder die Videoüberwachungsregeln unterschiedlich seien. In ihrer "Saarländischen Erklärung" mache die CDU deutlich, dass jeder Mensch ein Recht auf Sicherheit habe. Nur wer sicher sei, könne auch in Freiheit leben.

➨ Mehr zum Thema: Merkels Bürgerwehr - die Kanzlerin stellt sich auf den härtesten Wahlkampf seit langem ein

Merkel machte deutlich, dass es der CDU nicht nur um den Kampf gegen Terrorismus gehe, sondern auch um "sonstige Kriminalität". Eine Zahl habe "aufgerüttelt": Auf Nordrhein-Westfalen entfielen 22 Prozent der Gesamtbevölkerung, aber 37 Prozent aller Einbruchsdiebstähle.

"Wo die Union regiert, da geht es den Menschen besser"

Da liege etwas im Argen. "Wo die Union regiert, da geht es den Menschen besser in dem Sinne, dass sie sicherer leben können", sagte die CDU-Chefin. In diesem Jahr stehen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein sowie in Nordrhein-Westfalen an. Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt.

Auch auf HuffPost:

Das ist die böseste Abrechnung mit der Kanzlerin, die ihr heute hören werdet

(ca)