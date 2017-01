Collien Ulmen-Fernandes: Knutsch-Foto mit Kay One - das ist die Erklärung

Da wurden für einen kurzen Moment Erinnerungen an die Lombardis wach. Auf Fotos waren Collien Ulmen-Fernandes (35) und Kay One (32, "Rich Kidz") zu sehen - und zwar offenbar turtelnd in einem Auto. Aber keine Angst, es gibt natürlich keine Ehekrise bei Collien und ihrem Mann Christian Ulmen (41, "Mein neuer Freund"). Rapper Kay One lieferte die Erklärung für die intimen Schnappschüsse.

Auf Facebook schrieb er: "So liebe Leute! Natürlich war der Streit mit Christian Ulmen, so wie die Paparazzibilder mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes, Fake und inszeniert." Nach einem lachenden Emoji heißt es in seinem Beitrag weiter: "Wir wollten euch einfach einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Serie 'JERKS' liefern, die ab dem 26.1.2017 auf Maxdome laufen wird! Ihr könnt mich in der ersten Folge schon sehen denn Ich spiele Colliens 'neuen Freund'!"

Christian Ulmen in Action sehen Sie hier

Im wahren Leben seien Christian, Collien und er "gute Freunde, also alles cool!", so der Rapper weiter, der auch noch anfügte, dass Christian Ulmen Regie bei dem Projekt führte. Kay One und Christian Ulmen hatten sich am Freitag zur Freude der Fans auf Facebook um Collien "gestritten". Natürlich war auch das nur Spaß.