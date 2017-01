Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat in einem Interview vor russischer Propaganda im

Bundestagswahlkampf gewarnt.

"Moskau wird alles daransetzen, Regierungen an die Macht zu bekommen, die sich nicht für die Fortführung der Sanktionen einsetzen. Für Frau Merkel und manche ihrer Kollegen heißt das, sich warm anzuziehen. Das weiß man aber in Berlin längst, nicht erst seit dem Geheimdienstbericht aus den USA", sagte Ischinger der "Welt".

Auch Norbert Lammert warnt vor Wahl-Manipulation von außen

Aktive Maßnahmen würden jetzt garantiert, mit den neuen Methoden wie Social Media, auch in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland angewendet.

Das Thema Manipulation im Wahlkampf beschäftigt längt auch den Bundestag - dessen Präsident Norbert Lammert hatte am Freitag gesagt: "Wir sollten erheblichen technischen und finanziellen Aufwand betreiben, um uns davor zu schützen".

Ischinger fordert "maximale Transparenz und Aufklärung"

Auf die Frage, ob Deutschland für mögliche Manipulationsversuche während des Wahlkampfs gerüstet sei, sagte Ischinger: "Die Bundesregierung hat ja wie die USA interne Berichte über das, was auf diesem Gebiet passiert. Aber sie macht ihre Erkenntnisse über russische Maßnahmen bisher nicht umfassend öffentlich. Ich glaube, maximale Transparenz und Aufklärung wären wichtig. Damit der Bürger weiß, womit er es zu tun hat."

Klar ist: Die Union befürchtet eine Manipulation des Bundestagswahlkampfs durch Falschnachrichten im Internet - mit dem Ziel der Abwahl von Kanzlerin Merkel.

Als einen möglichen Urheber hatte Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer bereits im Dezember den russischen Präsidenten Wladimir Putin genannt, dem es nicht gefalle, wie kritisch Merkel gegenüber Moskau sei.

Parallelen zum Kalten Krieg

Politiker von CDU und CSU hatten sich mehrfach für ein verschärftes Vorgehen gegen sogenannte Fake News ausgesprochen - bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen. Auch die SPD nahm die Betreiber sozialer Netzwerke in die Pflicht.

Ischinger erinnert im "Welt"-Interview an Parallelen aus früheren politisch hochbrisanten Zeiten: "Wir kennen das doch aus der Zeit des Kalten Krieges. Damals wurde in dramatischer Weise Propaganda zur Beeinflussung von Wahlen und Entscheidungen eingesetzt. In der Nachrüstungsdebatte der frühen 80er-Jahre wurde die damalige Linke aus Moskau und Ost-Berlin massiv munitioniert."

