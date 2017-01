Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach tritt aus CDU aus

Die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach tritt aus der CDU aus

Sie war mehr als 40 Jahre lang Mitglied der Partei

Der Grund ist Angela Merkels Flüchtlingspolitik

40 Jahre war sie in der Partei. Jetzt hat Erika Steinbach genug. Die Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach verlässt die CDU. Das meldet die "Welt am Sonntag".

Der Grund: Angela Merkel. Oder besser gesagt: ihre Flüchtlingspolitik.

"Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen", sagt Steinbach der "Welt am Sonntag".

Steinbach ist Sprecherin für Menschenrechte ihrer Fraktion und gehört dem CDU-Bundesvorstand an.

Steinbach möchte ihr Bundestagsmandat behalten

Sie möchte ihr Bundestagsmandat aber behalten. "Ein erheblicher Teil der Bürgerinnen und Bürger, die mir ihre Stimme anvertraut haben, hadern zutiefst mit der praktisch über Nacht eingeleiteten Migrationspolitik", sagt die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. "Diese Wähler werde ich bis zum Ende der Legislaturperiode im Bundestag vertreten.“

➨ Mehr zum Thema: CDU-Bundestagsabgeordnete werben für Koalition mit der AfD

Steinbach, seit 1974 Mitglied der CDU, wirft Merkel Rechtsbruch vor. Mit der Grenzöffnung habe die Kanzlerin gegen geltendes Recht verstoßen. Sie ist sogar der Meinung, dass Merkel absichtlich geltendes EU-Gesetze, sie meint damit die Dublin-Verordnung, nicht angewandt hat. "Dass monatelang Menschen unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft wurden, war keine Ausnahme, sondern eine gewollte Maßnahme entgegen unserer gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen.“

"Da steckt politischer Wille dahinter"

Auch die Tatsache, dass so viele Einwanderer ohne Pass in Deutschland leben, sei Absicht. Die Bundesregierung führe damit willentlich illegale Einwanderung herbei, sagt Steinbach.

Beim Bundesamt für Migration seien tausende von Pässen als gefälscht identifiziert worden, ohne dass die rechtlich vorgesehenen Konsequenzen für die jeweiligen Migranten gezogen worden wären, sagt sie. "Ein solches Ignorieren unseres Rechts wagt keine Bundesbehörde auf eigene Verantwortung. Da steht ein politischer Wille dahinter. Am Recht vorbei.“

"Es gibt praktisch keine Opposition mehr"

Außerdem habe sich durch das Verhalten der Bundesregierung die Sicherheitslage in Deutschland "signifikant verschlechtert".

Aber dem nicht genug. Auch bei der Energiewende und er Euro-Rettung wirft Steinbach Merkel vor, Gesetze nicht angewandt zu haben. Und eine Opposition, die gegen dieses Handeln einschreiten könnte, gebe es in den angesprochenen Politikfeldern praktisch nicht mehr - denn: Die CDU habe sich einem linken Zeitgeist angepasst.

Das sei dann auch der Grund für die Existenz der AfD: "Sie ist Fleisch vom Fleisch der CDU." Zur AfD übertreten will Steinbach nicht, wünscht sich aber einen Einzug der Rechtspopulisten in den Bundestag. "Nur so bleibt die Demokratie lebendig."



Auch auf HuffPost: