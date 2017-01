Das gab es noch nie bei "DSDS": Dieter Bohlen bekommt ein ganz besonderes Angebot

Dieter Bohlen ist ein alter Hase was "Deutschland such den Superstar" angeht. Aber so etwas hat selbst der Pop-Titan in seinen 14 Staffeln in der Casting-Jury noch nicht erlebt.

Am Samstagabend bekommt der Pop-Titan vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag.

Die Kandidatin Bedalisa kommt in Hochzeitskleid und mit Brautstrauß auf die Bühne. Sie stellt sich der Jury vor und schwärmt schon vor dem Auftritt von Bohlen. "Ich mag Dieter Bohlen gerne, ein netter Herr. Er ist so süß. Ich bin verknallt."

Bedalisa heiratete schon mal einen Bohlen

Und für Bedalisa wäre so eine Ehe mit Dieter doppelt passend. Sie müsste nicht mal ihren Nachnamen ändern. Denn die 43-Jährige, die ursprünglich aus der Dominikanischen Republik kommt, war schon einmal mit einem anderen Bohlen verheiratet.

Der Jury-Boss lehnt den Antrag ab. Er ist schließlich seit über zehn Jahren mit seiner Freundin Carina Walz zusammen.

"Carina hat schon viel erlebt"

Der "Bild"-Zeitung sagte Bohlen auf die Frage, was sie wohl von dem Antrag halten würde: "Carina hat in unseren zehneinhalb Jahren schon viel erlebt. Es gab Mädchen, die bei mir zu Hause an der Türklingel gebimmelt haben und mich dann heiraten wollten, obwohl sie daneben stand.“

Besonders wählerisch sei Bedalisa ohnehin nicht gewesen. Sie hätte es anschließend bei H.P. Baxxter versucht.