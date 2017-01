Die elfte Ausgabe des RTL-"Dschungelcamps" hat für das Publikum die übliche Mischung parat: von bissigen Kommentaren bis zu bissfesten Maden ist alles dabei. Doch dieses Mal könnte es etwas ernster werden als sonst.

Schauspieler Markus Majowski ließ Hirn, Augen und fermentierte Sojabohnen stehen - letztere mit dem Geständnis, dass er trockener Alkoholiker sei und wegen der Gefahr von Alkohol verzichte.

Die Zuschauer diskutieren über Terenzis Trump-Geständnis

Am heftigsten diskutieren die Zuschauer im Netz jedoch über eine, nun ja, Beichte, von Ex-Boygroupsänger Marc Terenzi. Als es zu vorgerückter Stunde in der Sendung um die Frage ging, welche Dschungel-Promis bei der nächsten Prüfung ran müssen, verriet der gebürtige US-Amerikaner, dass er bei der Präsidentschaftswahl für Donald Trump gestimmt hat.

Bei Twitter überbieten sich die Nutzer seitdem mit Spott über den 38-Jährigen. Einer kommentiert: "Wenn ein Klischee sich bestätigt, #terenzi hat Trump gewählt".

Wenn ein Klischee sich bestätigt, #terenzi hat Trump gewählt 🙈 #ibes — Christian (@drcox1982) January 13, 2017

Ein anderer schreibt in Anspielung auf die Körpergröße des 38-Jährigen: "Terenzi hat Trump gewählt. Er wird es aber nicht schaffen, ihn größer zu machen. Es bleibt bei den 1,60m".

#Terenzi hat #Trump gewählt. Er wird es aber nicht schaffen, ihn größer zu machen. Es bleibt bei den 1,60m #ibes — Grumpy Lanz (@GrumpyLanz) January 13, 2017

Ein Twitter-Nutzer kommentiert sogar, er habe damit seinen "meistgehassten Kandidaten" gefunden".

Mark Terenzi hat Trump gewählt. Ich hab meinen meistgehassten Kandidaten gefunden. #sorrynotsorry #ibes — jasi 🏳‍🌈 (@murphamy2hale) January 13, 2017

Es gibt jedoch auch Kommentare, die nicht ganz so bitterböse sind - so schreibt ein Twitter-User: "Wow! Respekt an Marc Terenzi. Sich vor einem Millionenpublikum zu Trump zu bekennen, ist sehr mutig!"

Auch auf HuffPost: