"Dschungelcamp" im Live-Stream: "IbeS" am Samstag online sehen - Video

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus" geht am Samstag auch im Live-Stream weiter

In die zweite Duo-Prüfung im "Dschungelcamp 2017" müssen "Honey" und Florian machen

Im Video erklären wir euch, wie ihr "IbeS" und das übrige RTL-Programm im Internet sehen können

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus" im Live-Stream: Das RTL-"Dschungelcamp" hat begonnen - und am Samstag steht bereits die zweite Folge an.

Bis Montag kämpfen die Kandidaten zunächst in zwei Gruppen. Alexander "Honey" Keen und Hanka Rackwitz durften in der Auftakt-Sendung die Teammitglieder auswählen.

Team "Base Camp" trägt die blauen Shirts: Neben "Honey" sind das Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi, Markus Majowski, Sarah Joelle Jahnel, Alexander Keen und Nicole Mieth.

Die Bewohner von "Snake Rock" tragen die gelben Shirts - so auch Hanka, Florian Wess, Jens Büchner, Thomas Häßler, Franziska Menke und Kader Loth.

Gemeinsam mussten sie dann - kaum im australischen Busch angekommen - auch schon zur ersten Dschungelprüfung antreten. Später luden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich Markus und Fräulein Menke zum "All you can eat" ein - Würmer, Maden und Fischaugen inklusive. Menke lehnte ab, Markus zog durch.

Am Sonntag steht die nächste Prüfung an - "Honey" und Florian, die sich seit dem ersten Treffen nicht besonders leiden können, müssen ran. Aufgeben wird wohl für keinem der von RTL genannten "Alphamännchen" eine Option sein.

Florian muss morgen gegen seinen Erzfeind antreten. Wer macht ihm zum Trost ne heiße Milch mit Honey? #IBES pic.twitter.com/IenuC93FX0 — anredo (@anredo) 13. Januar 2017

"Dschungelcamp" im Live-Stream sehen - so geht's

Am Samstag geht es weiter: RTL schaltet ab 22.15 Uhr in das "Dschungelcamp".

Ihr könnt die zweite Sendung natürlich auch zeitgleich im Live-Stream sehen. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an. Zwar ist das Angebot an eine monatliche Gebühr gebunden, jedoch erst nach einer 30-tägigen kostenlosen Probezeit, die man theoretisch zum "Dschungelcamp"-Schauen nutzen könnte.

➨ Passend zum Thema: Alles Fake im Dschungel? Diese Details weisen auf Schummeleien hin

Auch unsere Kooperationspartner Magine TV und TV Spielfilm live bieten ihren Premium-Abonnenten das Programm von RTL live online - ohne weitere Kosten - an.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen in der RTL-Mediathek. Dort könnt ihr "IbeS" kostenlos im Internet abrufen - ohne Abo.



Gina-Lisa und "Honey" sind in einem Team. Credits: RTL / Stefan Menne

➨ Mehr zum Thema: Fataler Patzer: Dr. Bob enttarnt Dschungelcamp als Kulisse

Auch auf HuffPost:

Was Auswanderer Jens Büchner ins "Dschungelcamp" mitnimmt, wird alle in den Wahnsinn treiben

Und wenn ihr mehr zu den Dschungelcampern wissen wollt:

➨ Markus Majowski im "Dschungelcamp": Das müsst ihr über ihn wissen

➨ Kader Loth geht ins "Dschungelcamp": Was ihr über sie wissen solltet

➨ Marc Terenzi geht ins "Dschungelcamp" - und er ist Gina-Lisas Ex

➨ Fräulein Menke im "Dschungelcamp": Das ist die NDW-Sängerin