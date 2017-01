Biathlon im Live-Stream: Sprint mit Preuß und Dahlmeier online sehen - Video

Die Skijägerinnen starten am Samstag zum Biathlon-Sprint in Ruhpolding - auch im Live-Stream

Franziska Preuß will sich nicht unter Druck setzen

Im Video erklären wir euch, wie ihr Das Erste kostenlos online sehen könnt

Biathlon im Live-Stream: In Ruhpolding steht am Samstagnachmittag der Damen-Sprint an. Nach dem deutschen Erfolg bei der Staffel vor wenigen Tag, will sich die wiedererholte Franziska Preuß nicht unter Druck setzen.

"Ich schaue, dass ich von Rennen zu Rennen reinkomme, wieder den Spaß richtig finde." Preuß geht nehmen Laura Dahlmeier ist Franziska Preuß als deutsche Biathlon-Hoffnung. Doch die Skijägerin vom SC Haag kämpft immer wieder mit Erkrankungen und konnte so zum Beispiel nicht bei dem Wettbewerb auf Schalke teilnehmen.

Biathlon im Live-Stream sehen - so geht's

Der Biathlon-Sprint der Frauen beginnt um 14.30 Uhr in Ruhpolding. Die Berichterstattung beginnt zehn Minuten zuvor im Ersten und auf Eurosport 1.

Beide Sender bieten ihre Übertragung aus dem bayerischen Ruhpolding auch im Live-Stream an:

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live die Sender im Internet schauen.

Mit dpa-Material