Unfassbare Tat in Berliner U-Bahn: Jugendliche schubsen Mann ins Gleisbett

In der Nacht zu Samstag kam es an der Berliner U-Bahn Haltestelle Kottbusser Tor zu einem dramatischen Zwischenfall. Jugendliche sollen andere Fahrgäste attackiert und einen sogar in das Gleisbett geschubst haben.

Wie die Berliner Morgenpost berichtet, passierte die Tat laut Polizeiangaben gegen Mitternacht am Bahnsteig der U8 in Richtung Hermannstraße.

Gruppe Jugendlicher attackiert fremde Fahrgäste

Zeugen berichten, dass dort zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren mit einer 22-Jährigen Freundin auf die Bahn warteten.

Plötzlich sei aus einer anderen Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen ein junger Mann auf die drei Personen zugestürmt und habe dem 26-Jährigen die Mütze vom Kopf gezogen.

Als dieser ihn fragte, was das soll, habe ihm der Jugendliche ins Gesicht geschlagen.

Daraufhin sei ein weiterer Begleiter aus der Gruppe hinzu gekommen und habe den jungen Mann ins Gleisbett geschubst.

Der 26-Jährige konnte sofort wieder auf den Bahnsteig klettern. Gleichzeitig wurde auch der 27-Jährige Freund des Opfers attackiert.

Polizei wertet Videos aus

So wurde er laut eigenen Angaben von drei bis vier Jugendlichen ebenfalls geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete die Gruppe mit der Linie U8 in Richtung Hermannstraße. Die Polizei sagte der Huffington Post am Samstag, dass Videoaufzeichnungen vorliegen. Diese sollen nun schnellstmöglich ausgewertet werden.

Die jungen Männer kamen wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt.

