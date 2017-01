Ski Alpin: Damen-Abfahrten in Zauchensee und Wengen stehen an

Lindsey Vonn will am Samstag ihr Comeback feiern

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Erste im Live-Stream sehen könnt

Skirennen im Live-Stream: Am Wochenende geht es bei den Ski-Alpin-Weltcups weiter - wenn es das Wetter zulässt. Denn sowohl im österreichischen Zauchensee wie auch in Wengen in der Schweiz gibt es zu viel Neuschnell.

Deshalb wurde das Training der Frauen am Freitag letztlich auch abgesagt.

Wenn am Samstag alles nach Plan läuft, starten die Frauen am Samstag um 10.45 Uhr zur Abfahrt. Dann ist auch wieder US-Star Lindsey Vonn am Start.

Nach ihrem Oberarmbruch und einer einhergehenden Nervenverletzung hatte sie wochenlang Schwierigkeiten, die Hand richtig zu bewegen. Die sind nun drei Wochen vor der WM und gut zehn Monate nach ihrem letzten Weltcup-Rennen weitgehend überwunden.

Sie will zwar vorsichtig sein, um eine erneute Verletzung zu vermeiden. Aber: "Ich bin nicht gekommen, um Zehnte zu werden. Mein Ziel ist, die Abfahrt zu gewinnen", sagt Vonn.

I'm so excited to be racing this weekend!!! https://t.co/3GWPfVMHtF — lindsey vonn (@lindseyvonn) 11. Januar 2017

Als einzige deutsche Medaillenhoffnung bei den Damen gilt weiterhin Viktoria Rebensburg. Sie muss aber nach ihrem verkorksten Wochenende in Val d'Isère Mitte Dezember in den schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G langsam aber sicher in WM-Form kommen.

Abfahrt der Herren in Wengen

Die Skirennfahrer sind derzeit in Wengen in der Schweiz. Die Abfahrt der Herren beginnt um 12.30 Uhr.

Abfahrt im Live-Stream sehen - so geht's

Die Berichterstattung zu Ski-Alpin-Weltcup in Zauchensee um 10.40 Uhr und aus Wengen um 12.20 Uhr im Ersten und auf Eurosport 1 - sowie in den Live-Streams der Sender :

Ihr könnt auch bei unseren Kooperationspartnern Magine TV und TV Spielfilm live die Sender im Internet schauen.

Mit dpa-Material