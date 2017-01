TV-Moderator: Pierce Brosnan ist der unfreundlichste Star

Pierce Brosnan (63, "The November Man") ist James Corden (38, "The Late Late Show") zufolge der unfreundlichste Star, den er je getroffen hat. Das verriet der TV-Moderator während seiner Sendung. Brosnan soll demnach auf einem "U2"-Konzert für lange Zeit verschwunden sein, weshalb Corden und seine Frau auf die Plätze des Iren aufrutschten. Etwas später hat Brosnan ihn dann angeblich wortlos aus dem Weg geschubst und ihn anschließend ignoriert.

Cordens Gast Khloé Kardashian (32, "Keeping Up With The Kardashians") hat noch versucht, den "James Bond"-Darsteller zu verteidigen: "Vielleicht war er betrunken." Aber der Brite glaubt nicht daran... Allerdings ist Corden auch für seine Späße bekannt - wer weiß, was da wirklich passiert ist...

