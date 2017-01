Lamar Odom: So wichtig ist ihm Khloé Kardashian

"Ich will meine Frau zurück."

Lamar Odom (37) hat erst vor kurzem seine Entziehungskur hinter sich gebracht und will offenbar sein Leben wieder in den Griff bekommen - und auch seine Liebe zu Khloé Kardashian (32, "Keeping Up With The Kardashians"). Der ehemalige Basketballspieler hat in einem Fernsehinterview nämlich auf die Frage "Worauf freuen Sie sich in der Zukunft am meisten?" nach leichtem Zögern mit dem Satz "Ich will meine Frau zurück" geantwortet. Die beiden hatten sich im Dezember zwar scheiden lassen, aber vielleicht ist doch noch nicht jede Hoffnung für Odom und den Reality-Star verloren?

