Kölner Polizei korrigiert Silvester-Bericht: Kaum Nordfarikaner am Bahnhof kontrolliert

Kölner Polizei korrigiert Silvester-Bericht über Nordafrikaner: Vor allem Syrer und Iraker am Bahnhof | Maja Hitij via Getty Images

Die Kölner Polizei hat ihre Angaben zur Nationalität der an Silvester am Hauptbahnhof kontrollierten jungen Männer korrigiert. Unmittelbar danach hatte die Polizei gesagt, es habe sich bei den 650 überprüften Personen überwiegend um Nordafrikaner gehandelt. Zwei Wochen später ergibt sich nun ein anderes Bild.

Demnach stammten die überprüften Männer zu einem großen Teil aus dem Irak, aus Syrien und Afghanistan, aber nur zu einem geringen Teil aus Nordafrika.

Insgesamt kamen nach Polizei-Angaben vom Freitag in der Silvesternacht etwa 2000 "nordafrikanisch beziehungsweise arabisch aussehende junge Männer" zum Kölner Hauptbahnhof und zum Deutzer Bahnhof.

In der Silvesternacht war noch von "mehreren Hundert Nafris" die Rede also "nordafrikanischen Intensivtätern".

Nur 30 Nordafrikaner

Die Polizei nahm 2500 Überprüfungen vor, wobei es aber vielfach um dieselben Personen ging, zu denen mehrfach Daten abgefragt wurden. Insgesamt ermittelte die Polizei die Identität von 674 Personen. Davon konnte bisher bei 425 Personen die Nationalität festgestellt werden. Von diesen 425 waren 99 Iraker, 94 Syrer, 48 Afghanen und 46 Deutsche. 17 waren Marokkaner und 13 Algerier.

In der Silvesternacht vor einem Jahr war es am Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen sexuellen Übergriffen und zu massenhaften Diebstählen gekommen. Die meisten Verdächtigen waren Nordafrikaner. Dieses Mal war die Polizei mit 1700 Beamten vor Ort. Es wurden nur sehr wenige Delikte angezeigt.

Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies betonte zudem, dass nach bisherigen Auswertungen kein ermittelter Tatverdächtiger aus der Silvesternacht 2015 und auch keine der 75 mit einem Bereichsbetretungsverbot belegten Personen in der Silvesternacht 2016 angetroffen worden seien.

Fragwürdige Rolle rückwärts

Wie ist es zu der falschen Kommunikation der Polizei kommen konnte, ist derzeit noch absolut unklar.

In einer ersten Reaktion kritisierte CDU-Innenexperte Ruprecht Polenz die Polizei. Der ehemalige CDU-Generalsekretär sagte gegenüber der Huffington Post über das Profiling der Polizei: "Irak und Syrien in Nordafrika? Oder hat 'Nafri' nur gemeint, alles was irgendwie nicht nordeuropäisch aussieht?"

Klar ist: Die Behörden werden erklären müssen, wie die fatale Fehlkommunikation zustande kam. Schließlich beherrschte die Frage nach dem Umgang mit kriminellen Nordafrikanern auch im politischen Berlin die Debatten der letzten Wochen – nicht zuletzt wegen den Ereignissen in Köln.

Polizeigewerkschaft nimmt Kollegen in Schutz

Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, nahm die Polizei in Köln dagegen in Schutz. Der Huffington Post sagte Wendt: "Das sind Zwischenergebnisse, die noch zu prüfen sind, beispielsweise auf tatsächliche Nationalitäten, deshalb sind Schlussfolgerungen viel zu früh. "

Es sei das Bemühen der Kölner Polizeiführung, Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt möglichst transparent zu machen. Eine Bewertung könne aber erst nach Vorliegen aller Ergebnisse vorgenommen werden.

Wendt erklärte: "Ich habe in die Kölner Polizeiführung jedenfalls großes Vertrauen."