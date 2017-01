Wie Placebo-Schlaf funktioniert und warum ihr ihn auch ausprobieren solltet

Dieser Artikel erschien zuerst bei freundin.de

Schlafmangel führt dazu, dass wir tagsüber unkonzentriert und lethargisch sind. Wissenschaftler wollen einen Trick gefunden haben, wie wir diesen Energiemangel durch das Eingreifen in unsere Psyche austricksen können.

In einer Studie des "Colorado College", deren Ergebnisse im "Journal of Experimental Psychology" erschienen sind, wurde der Effekt des so genannten "Placebo Schlafs" untersucht.

Dabei steht ein Phänomen im Vordergrund der Untersuchung: Schon, wenn sie denken, dass sie zu wenig Schlaf bekommen haben, werden die meisten Menschen automatisch müder und unkonzentrierter.

Probanden wurde gesagt, dass sie zu wenig REM-Schlaf hatten

Für die Untersuchung mussten die Probanden dokumentieren, wie gut bzw. wie tief sie schliefen. Danach erhielten sie einen Vortrag darüber, wie wichtig REM-Schlaf sei.

Die Forscher erklärten, dass Erwachsene im Normalfall eine Nacht zu 20 bis 25 Prozent im REM-Schlaf verbringen und dass Menschen, die weniger REM-Schlaf haben, generell weniger konzentriert seien. Wohingegen Menschen, die mehr als 25 Prozent REM-Schlaf haben, dagegen viel besser performen würden, was die geistigen Leistungen angeht.

Danach wurden die Probanden an ein Gerät anschlossen, von dem sie glaubten, dass man daran den REM-Schlaf ablesen könne. In Wirklichkeit zeigte das Gerät nur die Gehirnaktivität an.

Einigen wurde gesagt, dass sie zu wenig REM-Schlaf hätten, anderen, dass die Phase ihres REM-Schlafs zu groß wäre. Danach mussten die Probanden Verständnis- sowie Aufmerksamkeitsaufgaben lösen.

Man muss sich sagen: "Ich habe genug geschlafen letzte Nacht"

Das Ergebnis: Diejenigen, die glaubten, mehr REM-Schlaf zu haben, schnitten im Test deutlich besser ab.

Wie können Sie den Placebo-Schlaf aber jetzt für sich selbst nutzen? Das ist ganz einfach: Sie sollten stetig zu sich sagen: "Ich habe genug geschlafen letzte Nacht."

Dieser Trick sollte aber nur angewendet werden, wenn Sie nur hin und wieder schlecht schlafen. Leiden Sie unter ständiger Schlaflosigkeit, ist der Gang zum Arzt unausweichlich!

(lk)