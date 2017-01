Satter Milliarden-Überschuss: So kommentieren die Medien Schäubles Steuerpläne

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" Steuersenkungen um 15 Milliarden Euro angekündigt. So sollen Haushalte und Wirtschaft entlastet werden.

Schäuble wehrt sich jedoch gegen Forderungen nach sofortigen Steuersenkungen. "Aus dem Überschuss, der sich am Ende eines Jahres ergibt, können Sie nicht dauerhafte Steuersenkungen finanzieren. Das ist nicht seriös", sagte er der "Bild"-Zeitung. Stattdessen will Schäuble weiter Schulden abbauen.

Für das Jahr 2016 konnte sich der Finanzminister über ein Haushaltsplus von 6,2 Milliarden Euro freuen. In Zukunft möchte Schäuble auch den Soli-Zuschlag nach und nach abbauen.

So kommentieren die Medien Schäubles Haushalts- und Steuerpläne:

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: "Die Zeit ist reif für eine Entlastung der Bürger." Es sei an der Zeit, die Steuerzahler zu entlasten. "Schäuble schließt trotz alledem das Jahr mit einem Plus von mehr als sechs Milliarden Euro ab. Dabei ist der Nachtragsetat 2016 über 3,5 Milliarden Euro für kommunale Schulinvestitionen schon berücksichtigt. In derselben Zeit ist die Belastung der Steuerzahler so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung."

Auch der Münchner Merkur befürwortet Schäubles angekündigte Steuersenkungen: "Eine Abgabenentlastung für Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen wäre in aufgewühlter Zeit eine beruhigende Geste, dass Merkels Regierung nicht nur ein Herz für Flüchtlinge hat, sondern auch für hart arbeitende Bürger, die mit ihrem Fleiß diese Hilfe erst ermöglichen." Wenn jetzt nicht über Steuersenkungen debattiert werde, "wann denn dann?"

"Investitionen in Bildung und Infrastruktur sind lebensnotwendig"

Für die "Frankfurter Rundschau" sind die Pläne des Finanzministers nicht zeitgemäß: "Dringend muss das Land seine Mängel in der Bildung, im Energie- und Verkehrssektor, in der digitalen Infrastruktur beheben. Dies sind die Defizite, die wehtun." Schuldenabbau sei schön und nett, aber Schäuble fehle die "politische Fantasie".

Auch die "Allgemeine Zeitung" wirbt für Investitionen: "Schulden zu tilgen ist nicht sexy, kann aber sinnvoll sein - mit Augenmaß. Es ist, wie alles im Leben, eine Abwägungsfrage. Investitionen in Bildung und Infrastruktur sind lebensnotwendig und haben jedenfalls Vorrang vor Steuersenkungen."

Für die "Neue Osnabrücker Zeitung" ist Finanzminister in Deutschland zu sein selten so schön wie heute: "Es wäre ein Leichtes, Milliardenbeträge umzuschichten und Entlastungen zu beschließen. Doch gibt es auch andere sinnvolle Alternativen, von denen zahlreiche Bürger profitieren würden: Investitionen in die Infrastruktur. Marode Straßen und Brücken, renovierungsbedürftige Schulen, die immer noch nicht ausreichende Kinderbetreuung, der weitere Ausbau der Breitbandnetze, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus." Die Politik habe nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Leben der Menschen zu verbessern und das Land zukunftsfest zu machen.

"Erheblicher Mangel an politischer Gestaltungskraft"

Der "Kölner Stadtanzeiger" hält nichts von Schäubles Plänen, weiter Schulden abzubezahlen: "Natürlich gibt es dafür gute Argumente angesichts der Altkredite von 1,3 Billionen Euro, die allein der Bund angesammelt hat. Und dennoch zeugt Schäubles Plan auch von einem erheblichen Mangel an politischer Gestaltungskraft." die Schuldenlast für künftige Generationen sinke auch ganz ohne Überschüsse in enormem Tempo, solange die deutsche Wirtschaft so zuverlässig und stabil wachse.

Stattdessen müsse das Land "dringend seine Mängel in der Bildung, im Energie- und Verkehrssektor, in der digitalen Infrastruktur beheben. Dies sind die Defizite, die den jungen Leuten wirklich wehtun."

