Lore Richter: Das ist die Neue bei "Bettys Diagnose"

Die beliebte ZDF-Serie "Bettys Diagnose" (freitags, 19:25 Uhr) bekommt ein neues Gesicht: Lore Richter steigt als Ärztin Dr. Mira Köttner in die Klinikserie ein. Im Lifestyle-Interview mit spot on news spricht die Schauspielerin über Fashionsünden, Diäten und den perfekt gestylten Mann.

Wie lange brauchen Sie morgens im Bad?

Holen Sie sich hier die Staffeln 1 bis 3 von "Bettys Diagnose"

Lore Richter: Ewig. Manchmal schlafe ich da noch mal ein. Es ist so gemütlich in meinem Bad.

Was ist Ihr größter Beauty-Tipp?

Richter: Vor dem Schlafengehen Wasser trinken. Der Körper ist ein Springbrunnen und muss auch so behandelt werden.

Tragen Sie privat gerne Make-up?

Richter: Ich weiß zu schätzen, dass es Make-up gibt. Viel wichtiger sind jedoch Gesichtsmassagen und cremen, cremen, cremen!

Was haben Sie immer in Ihrer Handtasche?

Richter: Wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, habe ich meine Hand in der Handtasche, am Finger einen Ring mit Spitzen. Werde ich überfallen, kann ich mich wehren. Ansonsten zwei, drei Bücher, damit ich Auswahl habe, je nach Stimmung.

Wer ist Ihr Fashion-Vorbild?

Richter: Chloë Sevigny.

Wie würden Sie Ihren Style beschreiben?

Richter: Copy-the-world-and-say-it's-inspiration-style.

Was ist ein absolutes Fashion-No-Go für Sie?

Richter: Schmale Stoff-Jogging-Sneaker. Ich verstehe den Sinn dieser Schuhe nicht - nichts Halbes und nichts Ganzes. Das macht keinen Eindruck!

Was war Ihre eigene schlimmste Modesünde?

Richter: Kein echtes Fell zu tragen, das geht nicht. Das wirkt billig, dann lieber nix mit Fell!

Welche Kalorienbombe gönnen Sie sich manchmal?

Richter: Apfelsaft.

Wie halten Sie Ihre Figur?

Richter: Ich stemme Gewichte... in den Nächten wird geschlafen. Sport und Schlaf - mein Non plus ultra.

Welche Sportart treiben Sie gerne?

Richter: Streichen wir das Wort "gerne", dann bleibt: Kraulen, Walken und Muckibude.

Welcher Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

Richter: Wenn sie Sport machen, können sie alles tragen. Es kommt auf die Haltung an.

Was tragen Sie lieber: High Heels oder Turnschuhe?

Richter: Privat? Ich kenne keine Frau, die "High Heels" sagen würde!

Was ist Ihr absolutes Must-have im Winter?

Richter: Fußbodenheizung! ... Ach ja, und große Handtaschen, die nicht groß wirken. Für Leute ohne Kindle wie mich.