"Let's Dance 2017": Deshalb stehen die Paare vorab nicht fest

2017 feiert "Let's Dance" Jubiläum - deswegen startet die RTL-Tanzshow 2017 anders als gewohnt. Dieses Mal wissen die Promis und Profitänzer bis zur ersten Show nicht, mit wem sie es die nächsten Wochen zu tun haben werden. In einer Live-Sendung am 24. Februar um 20:15 Uhr wird entschieden, wer welchen Tanzpartner bekommt.

In der großen Kennenlernshow geht es jedoch nicht allein darum, wer mit wem tanzt. Bereits zum Auftakt sind Talent und Taktgefühl gefragt: In ersten Teamtänzen dürfen die prominenten Tanzschüler bereits zeigen, welches Bewegungstalent in ihnen schlummert. Wer braucht dringend Nachhilfe? Wer kann von Anfang an begeistern? Welche Promis in der kommenden "Let's Dance"-Staffel das Tanzbein schwingen, ist noch nicht bekannt.

"Let's Dance - Das Tanzalbum 2016" können Sie hier auf CD bestellen

Sicher ist hingegen die Besetzung von Jury und Moderations-Duo: In altbewährter Besetzungen werden Sylvie Meis und Daniel Hartwig als Moderatoren sowie Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez als Juroren ihren Senf vor der Kamera dazugeben.

Alle Infos zu "Let's Dance" finden Sie im Special auf RTL.de