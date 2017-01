Leighton Meester: Top-Figur im schwarzen Jumpsuit

Leighton Meester (30, "Gossip Girl") sah bei der Ankunft zur "FOX All-Star Winter TCA Party" einfach fabelhaft aus. Die Schauspielerin zeigte ihre Kurven in einem schwarzen Jumpsuit. Ihre langen Beine wurden ebenfalls hervorragend in Szene gesetzt. Das ärmellose Outfit mit Turtleneck-Kragen von David Koma war bis zur Taille hin mit glatten, silbernen Nieten besetzt, was ein echter Eyecatcher war.

Dazu kombinierte sie schwarze High Heels sowie eine dunkelblaue Satin-Clutch. Als Farbtupfer hatte Meester ihre Nägel rot lackiert. Außerdem trug sie goldene Ringe und Ohrringe. Ein einfacher Pferdeschwanz, ein pinker Lipgloss und Mascara komplettierten das Red-Carpet-Outfit.

